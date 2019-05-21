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Бортников готовит пограничников к отражениям химатак с беспилотников

21 мая 2019, 14:24  •  48 • В России

На севере Афганистана скопились около 5 тысяч участников запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" и "Вилаят Хорасан". Об этом на заседании руководителей органов безопасности государств - участников СНГ сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Идет их непрерывное проникновение террористов в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью. Значительную их часть составляют граждане стран СНГ, воевавшие в Сирии", - заявил глава ФСБ России.

По словам главы российской спецслужбы боевики осели в кишлаках в вдоль границ Афганистана с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, и концентрируют силы. Они получают регулярную подпитку благодаря неформальной мусульманской финансовой системы хавала, которая позволяет "передавать деньги и ценности передаются из одной страны в другую без финансовых документов на основе взаимозачета брокеров". Сегодня эту древнюю систему вот-вот сменит криптовалюта.

Бортников отметил, что террористы сейчас готовятся к принципиально новой войне.

"Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов, а в качестве средств доставки поражающих элементов могут применять беспилотные летательные аппараты", - предупредил глава силового ведомства.

Отметим, что неоднократные атаки с воздуха террористы предпринимали в Сирии. А в ноябре 2018 года стало известно, что ФСБ России пресекла попытки экстремистов использовать беспилотники для терактов во время чемпионата мира по футболу.

Комментируя данные заявления зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн подчеркнул, что в Госдуме готовы рассмотреть законопроект о праве силовиков сбивать нелегальные беспилотные аппараты, как на воде, так и в воздухе.

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