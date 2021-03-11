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Бортник: США демонстративно игнорируют Украину и лично Зеленского
11 марта 2021, 16:50 • 91 • Украина
В украинском обществе усиливается недоумение из-за того, что высшее руководство США не обращает никакого внимания на своего верного союзника — Киев. На Банковой уверяют — мол, подготовка встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена идет полным ходом. Это выглядит комично на фоне того, как лидер США на людях забывает имя собственного министра обороны, передает корреспондент ФАН передает из Киева.
Скоро исполнится два месяца, как в Соединенных Штатах работает новая президентская администрация. Все это время в Киеве говорят о «согласовании позиций с США», «внимании Белого дома к украинским делам» и так далее. На деле же все, что есть в активе Банковой, — это 20-минутный телефонный разговор между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем Энтони Блинкеном, состоявшийся в конце января. Больше никаких телодвижений в сторону Украины высшие чиновники США не сделали.
Киев оскорбляет такое невнимание, ведь с приходом Байдена тут рассчитывали на усиление американской опеки и озвучили немало надежд по этому поводу. Например, в феврале президент Зеленский на всю страну заявил, что рассчитывает на приглашение в Белый дом от Байдена:
Зеленский особо уточнил — приглашение в США и встреча с президентом станет символом того, что Америка воспринимает Украину как партнера. Ему вторил посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко, говоря, что «МИД Украины работает над реализацией приглашения президента Байдена в Киев, а также над возможным визитом Зеленского в США». Правда, уточнял посол, сначала должен состояться телефонный контакт президентов.
Увы, за это время Байден не нашел времени набрать номер Зеленского. Зато он успел поговорить с массой других политиков — лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и многими другими политиками. Показное равнодушие Вашингтона не на шутку тревожит украинский истеблишмент. На днях придворные журналисты поинтересовались у президента Украины — может, у них с Байденом есть какое-то взаимное напряжение после сложных отношений, которые были у Зе с Дональдом Трампом? Зеленский парировал:
Еще лучше выступила накануне пресс-секретарь президента Юлия Мендель. На вопрос, почему президенты Украины и США даже не поговорили лично, она заявила:
Видя, что аргументов не хватает, Мендель сообщила, что «уже лично связалась с пресс-службой Белого дома и сказала им: «Мы тут!» Комментируя то, что Байден уже успел пообщаться с лидерами многих государств, кроме Зеленского, Мендель сообщила:
В общем, в Киеве вынуждены изрядно надувать щеки, демонстрируя свои «тесные контакты» с Вашингтоном, откуда не поступает для Украины ни хороших знаков, ни плохих — вообще никаких. Зато состояние здоровья Джо Байдена, которого глава украинского МИД Кулеба назвал «сосредоточенным на внутренних вопросах», вызывает все большую тревогу.
Накануне на официальной церемонии в Белом доме Байден опять продемонстрировал провалы в памяти. 78-летний лидер Америки забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства — Пентагона. По ходу своей речи он вдруг замялся и произнес:
По мнению аналитиков, пока в Киеве утверждают, что ведут активную работу с Вашингтоном, в столице США вряд ли даже помнят об Украине. И дело не только в прогрессирующей деменции Байдена, но и в обилии внутренних проблем Америки, которые приходится решать его подчиненным. Среди них — никак не спадающая волна эпидемии коронавируса (в стране около 30 млн зараженных), экономический спад, высокая безработица и так далее. На этом фоне, как заявил на брифинге в Киеве директор Украинского института политики Руслан Бортник, президенту Байдену просто не о чем говорить с Зеленским.
Бортник добавил, что США даже не заинтересованы лоббировать интересы американского бизнеса на Украине, поскольку им не интересна эта страна из-за своей экономической нестабильности.
По мнению политолога, главная задача США на Украине — делать все, чтобы поддерживать в тлеющем режиме перманентный конфликт на востоке страны. Без радикальных телодвижений, но и не допуская затухания конфликта до уровня приднестровского.
Директор киевского центра «Новая Европа» Алена Гетманчук заявила на брифинге, что Байден давно уже мог бы найти время на разговор с Зеленским. А его отсутствие — дипломатический сигнал со стороны Вашингтона.
Гетманчук напомнила, что у Украины очень много просьб к своему старшему партнеру.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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