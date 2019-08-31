Бортко подал заявление о снятии выборов и допустил уход из Госдумы

Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что после решения о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга ему, возможно, придется уйти из Госдумы. Об этом он заявил журналистам в субботу, 31 августа.

«Я приму любое решение партии (КПРФ. — Ред.). Думаю, что оно будет достаточно суровым. <…> Может быть, мне придется уйти из Думы, не знаю», — отметил он.

Накануне Бортко сообщил в ходе дебатов, что снимает кандидатуру с выборов. Он подчеркнул, что решение принял, не советуясь с партией и ее лидером Геннадием Зюгановым, из-за страха, что ему могут помешать. 31 августа режиссер подал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию соответствующее заявление.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя решение депутата, заявил, что того «подвела стрессоустойчивость». Он также напомнил о том, что предвыборная борьба вскоре закончится, и начнется время тяжелой рутинной работы, в которой данное качество сыграет не последнюю роль.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. 30 августа на городском телевидении прошел последний раунд предвыборных дебатов. В них принимали участие все четыре кандидата в губернаторы города: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов и Владимир Бортко.