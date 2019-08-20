Бортко легко возбудим, а Тихонова пассивна

До выборов губернатора Санкт-Петербурга остается чуть больше двух недель, и страсти на политической арене понемногу накаляются. Сегодня, 20 августа, жители и гости Северной столицы имели удовольствие наблюдать третий тур теледебатов. Мы выбрали из выступлений кандидатов главное, а заодно попросили политического психолога Павла Дьячкова рассказать, что они из себя представляют: какие черты характера проявляют, как себя ведут и к чему на самом деле стремятся. Все-таки с одним из них нам дальше жить много лет, верно?

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Беглов на дебатах предложил своим конкурентам компромисс - все остаются на своих местах

ВЛАДИМИР БОРТКО: ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Главной темой третьих дебатов стало благоустройство. С ним у нас не все гладко, так что для разнообразных политических маневров и стратегий – поле непаханое. Кандидаты это понимали, а потому развернулись на полную катушку. Вернее, попытались развернуться. Вышло не у всех.

Владимир Бортко: проблемы видит, но что делать, не знает.Фото: СОЦСЕТИ

Владимир Бортко, например, все городские проблемы почему-то старался спроецировать на свой собственный жизненный опыт. Вместо вдумчивого анализа ситуации и дельных предложений получилась краткая автобиография с упоминанием соседа-алкоголика, «знакомых» крыс и банды разбойников из Колпино. Кое-что конкретное, впрочем, все же прозвучало (в Центральном районе нет ни одного театра, во Фрунзенском пора бы решить вопрос транспортной доступности, а на Васильевском острове разобраться с намывными территориями и социальной инфраструктурой), но удручающе мало.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Павел Дьячков, политической психолог:

- В речи Владимира Бортко часто встречаются отрицания, указания на проблемы, противопоставления. В прошлом году, если помните, у нас был кандидат в президенты, который шел под лозунгом «Против всех». Но если там это был элемент игры, то для Бортко борьба является неотъемлемой частью жизни. Мир очень часто кажется ему враждебным. В целом, он крайне эмоционален и легко возбудим . Губернатором Бортко будет, скорее всего, авторитарным, единоличным, доминирующим над окружением.

НАДЕЖДА ТИХОНОВА: ВСЕ ПОД ЗЕМЛЮ!

Надежда Тихонова в своем выступлении ратовала за «грамотную и вдумчивую» градостроительную политику и развитие общественного транспорта. Правда, развивать его, по мнению Тихоновой, нужно весьма оригинальным способом.

- Чтобы освободить центр города от машин, нужно уходить под землю, - отметила Надежда Геннадьевна. – Строить перехватывающие парковки, развивать метро.

Надежда Тихонова: все в городе должно делаться в интересах человека.Фото: СОЦСЕТИ

Апофеозом стало предложение создать в городе специальный комитет по освоению подземного пространства.

Кроме того, Тихонова предложила развивать трамвайную сеть и сеть велодорожек, выступила против ликвидации маршруток и потребовала уделять больше внимания общественным слушаниям. В целом, ничего нового – практически все то же самое мы уже слышали на протяжении предыдущих двух раундов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Надежда Тихонова является оппозиционером – это видно и по речи и по манере поведения. Скорее всего, ведущий мотив ее деятельности – налаживание положительной взаимосвязи с людьми. Это очень осторожный человек, она легко проявляет пассивность и отдает инициативу. В конкурентной борьбе такой человек теряется работоспособность, и, став губернаторов, Надежда Тихонова, скорее всего, будет ориентироваться на свое близкое окружение.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ: ОПЕРИРОВАЛ ФАКТАМИ

Александр Беглов по сравнению с другими кандидатами находился в более выигрышном положении. Это, впрочем, не заслуга: вот уже почти год он является врио губернатора, так что в проблемах и перспективах города априори должен разбираться лучше других.

Пока, по словам экспертов, Александр Беглов - явный лидер дебатов.Фото: СОЦСЕТИ

В общем-то, никаких обещаний Беглов не давал: оперировал только фактами и вообще, судя по всему, старался не произвести впечатление на избирателей, а просто, доступно объяснял, что и по каким направлениям в Санкт-Петербурге уже сделано, что будет сделано и когда. Так, отметил врио, в этом году планируется отремонтировать 120 километров дорог, впервые за 16 лет открыть два новых парка – во Фрунзенском и Невском районах – реконструировать 11 котельных, заменить 21 000 уличных светильников и ликвидировать 200 свалок.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Если Бортко чаще всего употребляет местоимение «я», то Беглов чаще всего говорит «мы». Это явно не авторитарный лидер, это политик, которому близок демократический стиль управления. Он не принимает решения единолично, а ориентируется на команду. Обратите внимание: все остальные кандидаты, когда выступают, активно жестикулируют. Беглов держит руки на трибуне. Значит, ему нужна поддержка, опора. Такой опорой для него выступает команда, федеральный центр. На посту губернатора решения он будет принимать коллегиально.

МИХАИЛ АМОСОВ: НА ПУТИ К ДИАЛОГУ

Наконец, последним слово взял Михаил Амосов. Его выступление вышло сдержанным, обстоятельным и подробным. Главной проблемой Амосов назвал разобщенность власти и народа: по его словам, регулярно получается так, что люди хотят и просят одного, а руководство города либо делает что-то совершенно иное, либо просто их игнорирует. Для того, чтобы раз и навсегда закрыть все острые вопросы, нужно наладить диалог: расширить полномочия органов местного самоуправления, проводить референдумы.

Михаил Амосов: надо налаживать диалог.Фото: СОЦСЕТИ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Михаил Амосов во многом является противоположностью Владимира Бортко. Говорит спокойно, редко запинается, может похвастаться хорошим самоконтролем. Проблемы старается рассматривать объективно, выявлять закономерности. В целом, человек легко адаптирующийся, неконфликтный, способный идти на компромиссы и проявлять политическую гибкость. Если он станет губернатором, все решения он будет принимать обдуманно и взвешенно. Но есть один нюанс, с которым часто сталкиваются люди такого психотипа. Когда дело доходит до экстренного принятия решений, они принимаются думать и размышлять, взвешивать все варианты, и до, собственно, решения дело не доходит.