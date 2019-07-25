Борт МН17 был причиной для введения войск НАТО в Донбасс

Новые подробности обстоятельств крушения Boeing 747 над Донбассом в 2014 году

Голландский режиссёр Макс фон дер Верфф представил документальный фильм о расследовании обстоятельств крушения малазийского лайнера Boeing 747, сбитого в небе над Донбассом пять лет назад – 17 июля 2014 года.

28-минутный фильм произвёл настоящую сенсацию, поскольку в нём собраны показания многих участников расследования, которые говорят о подделках материалов обвинения, о том, как лгут правительства Нидерландов, США, Австралии и Украины и о том, как агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) делали неоднократные попытки завладеть «чёрными ящиками» сбитого самолёта.

Необходимо заметить, что Макс фон дер Верфф все пять лет вёл своё собственное расследование, в ходе которого встречался с малазийским премьер-министром Мохамад Махатхиром и с директором Национального Совета безопасности полковником Мохамад Сакри, который отвечал за расследование гибели лайнера, а также с другими официальными лицами.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир не один раз выступал с резкой критикой расследования, которое ведут Нидерланды и вся компания желающих обвинить в катастрофе лайнера Россию (либо прямо, либо косвенно, через ополчение непризнанной ДНР).

Не так давно во время пресс-конференции в Токио он заявил, что «европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является излишне политизированным», а в самом расследовании «нет никаких конкретных фактов, подтверждающих вину России».

В фильме премьер-министр Малайзии рассказывает, что с самого начала не хотели включать представителей Малайзии в совместную следственную группу (JIT), однако, всё же пришлось включить, поскольку отказ был слишком странным и необъяснимым.

«Мы увидели, что они не ищут причины трагедии и кто за неё ответственен. Они просто решили, что это должна быть Россия. Мы такую позицию принять не можем», – отметил Махатхир.

Он также объясняет, почему следственная группа JIT в первые месяцы отказывала Малайзии. По его словам, именно в это время «официальные лица США, Голландии, Австралии и НАТО инициировали план по вводу 9000 военных НАТО в зону вооружённого конфликта на Донбассе. У них был предлог – обеспечить безопасность останков самолёта и тел. Однако против этого плана категорически выступила Германия. Тем не менее, Австралия отправила отряд специального назначения из двухсот военных в Нидерланды, а оттуда – в Киев.

Малайзия же сопротивлялась всем попыткам обвинить Россию, о чём и заявил в первые же часы после трагедии премьер-министр Малайзии Наджиб Разак президенту США Бараку Обаме.

На первой пресс-конференции после катастрофы, 18 июля 2014 года, Наджиб сообщил, что достигнуты договорённости с Соединёнными Штатами о том, что расследование будет открытым и всем международным командам будет дан доступ к месту крушения.

О том, что происходило дальше, в фильме рассказывает полковник Мохамад Сакри, под чьим руководством была проведена секретная операция в Донбассе по эвакуации «чёрных ящиков».

Группа Сакри прибыла в Киев, однако представители спецслужб США и чиновники Порошенко всеми правдами и неправдами пытались их задержать и не пустить дальше – в район крушения. Пришлось им ехать в Донецк тайно небольшим составом и там договариваться с ополченцами. Сакри лично осмотрел место происшествия и встретился с главой ДНР на тот момент – Александром Бородаем, который и передал полковнику «чёрные ящики».

Это произошло 22 июля в Донецке в кабинете Бородая.

Далее Сакри рассказывает о том, как представители специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ хотела забрать у него эти «чёрные ящики», потом то же самое пытались сделать украинцы, а затем сотрудники ФБР попытались их просто выкрасть. Однако Сакри удалось сохранить самописцы. Впрочем, их расшифровка до сих пор никому не известна.

Зато всем известна аудиозапись переговоров, предоставленная Киевом, которая якобы доказывает причастность донецкого ополчения к катастрофе. Что интересно – все сразу же и безоговорочно в это поверили. Однако Верфф не поленился и отправился с этой аудиозаписью в фирму OG IT Forensic Services. Эта малазийская фирма специализируется на анализе цифровых материалов для судебных следствий. Фирма выдала своё заключение – в киевских записях присутствуют все виды манипуляций, там есть и качественный монтаж и даже грубые склейки. В фильме также приводится свидетельство немецкого эксперта Норманна Риттера, исследовавшего эти же записи независимо от малазийской фирмы и пришедшего к такому же заключению.

Приехал Макс ван дер Верфф и в Донбасс, на место крушения лайнера, где встретился и побеседовал с местными жителями, которые видели старт ракеты 17 июля. И все они показывали в ту сторону, где в то время находились украинские военные.

И ещё одно интервью представляет Верфф – с Евгением Волковым, бывшим диспетчером ВВС Украины.

Согласно украинской официальной версии, в момент крушения Боинга не работали украинские радары. Ни один радар не работал.

Однако Волков в интервью уверяет, что работало три радара в Чугуеве, в 200 км от места крушения. Работали они потому, что оттуда постоянно вылетали истребители. Что касается радиолокационных записей того дня, то они есть и хранятся на Украине, уверен Волков.

Похоже, расследование, которое провёл Верфф – настоящая сенсация. И очень качественная журналистская работа, которая показывает, как выглядит настоящее, а не дутое расследование причин катастрофы малазийского Боинга. Это не «доказательства из социальных сетей», не похищение бывших ополченцев с целью выдать их за причастных к катастрофе малазийского борта преступников, и не унылая новость о том, как спустя пять лет после трагедии кто-то у кого-то якобы купил обломок той ракеты, которая сбила Боинг. Это – высший пилотаж журналистики.

Что с этим теперь делать JIT и желающим устроить суд над якобы установленными «преступниками», запись разговоров которых оказалась пусть и не топорной, но фальшивкой?