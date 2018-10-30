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Борт Эрдогана первым опробовал ВПП крупнейшего аэропорта Турции
30 октября 2018, 01:24 • 15 • В мире
В Стамбуле в понедельник состоялась церемония открытия нового аэропорта.
В турецком Стамбуле прошла церемония открытия нового аэропорта. Первым в новом аэропорту приземлился президентский борт Реджепа Эрдогана.
Крупнейшей в Турции воздушной гавани присвоено название «Аэропорт Стамбула».
Ожидается, что после реализации всех этапов проекта он станет самой большой воздушной гаванью в мире.
Как заявил Эрдоган в ходе церемонии открытия, при необходимости показатель пассажиропотока будет доведен до 200 миллионов пассажиров. В связи с открытием авиаузла «потоки авиасообщения между континентами изменятся», а Стамбул превратится в крупный транспортный центр.
При этом в ближайшие месяцы будет совершаться лишь ограниченное число рейсов, однако после окончательного запуска международный аэропорт им. Ататюрка прекратит свою работу, воздушные суда будут направляться в новую авиагавань, а на месте прежнего аэропорта появится «Сад нации».
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