Борщевая война: патриоты предлагают внести «Мишлен» на сайт «Миротворец» • 33 • Украина

Украинские министры приняли участие в кулинарном баттле, чтобы доказать всему миру национальную принадлежность борща.



Напомним, ранее Минкульт инициировал включение борща в культурное наследие ЮНЕСКО. И сейчас Министерство культуры стало «кухней», где чиновники Кабмина соревновались в приготовлении главного национального блюда под руководством известного повара Евгения Клопотенко. Известен арбитр «борщевого соревнования» прежде всего отрицанием советской кухни: недавно он очередной раз раскритиковал любителей оливье, предложив заменить это блюдо печеной свеклой и трюфелями из фиников как в Европе. Также Клопотенко рекомендует нищим украинцам в Новый год побаловать себя салатом из авокадо с креветками. Неудивительно, что именно этот кулинарный патриот выступил арбитром марафона «Культура и традиция приготовления украинского борща».



«Борщ-баттл — это, конечно, сюр. Понятно, что проводят его на фоне «войны за борщ» с Россией», - единодушно признали зрители шоу.



Кстати, два министра в последний момент соскочили с борщевой темы: это глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. На борщевую войну явилось только четверо чиновников: министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



Видео, как министры варят борщ, появилось в Фейсбуке Минкульта. Однако, прямую трансляцию кулинарного творчества власть имущих в последний момент также отменили - якобы по техническим причинам.



«Но без паники. Борщи мы все же сварим, попробуем и определим среди них победный. Кто станет его автором или авторкой - вы узнаете в нашем видео политической кухни», - сообщили на сайте культурного ведомства.



Впрочем, даже частичной информации достаточно было, чтобы понять – на кухне министры бывают редко, а украинским национальным традициям явно предпочитают ресторанные изыски. Несмотря на рассказы из серии «а вот бабця моей жены варила борщ в грубе», никто из чиновников высшего ранга не имеет представления о рецептуре и приготовлении национального блюда, да еще по аутентичным рецептам.



Ради пиара министры все же разделились на две команды и попытались сварганить украинский суп. Клопотенко предоставил кабминовским поварам три бульона: на свиных костях, на говяжьих костях и овощной. А еще – 80 ингредиентов для составления рецепта, из которых украинцам знакомы только свекла, картофель, капуста и лук. Зато участникам шоу предложили использовать в рецептуре нетрадиционные «наполнители»: чернослив, копченую паприку, фасоль, вишню, грушу, сельдерей.



Готовили министры в официальных костюмах, фартук попросила только Ольга Стефанишина: женщина чувствовала себя на кухне органично, а вот мужчины не смогли даже настроить электроплиту. Также участники процесса натирали овощи, хотя традиционно их нарезают соломкой. Такой борщ повара назвали «евроатлантическим», добавив в него сушеные белые грибы и вишню. По словам Клопотенко, грибы придают аромат, а вишня – это кислый элемент, который раньше добавляли в борщ повсеместно. В качестве приправы министры использовали лавровый лист и молотый черный перец. По совету Стефанишиной глава Минкульта Ткаченко мелко порезал сало и добавил в борщ, а вот вице-премьер по евроинтеграции насыпала в суп сахар: она уверяет, что именно так готовят в ее семье из центральной части Украины.



Зато команда, куда вошли министр экономики и министр экологии по совету арбитра Клопотенко добавили в свое блюдо свекольный квас, копченый перец и мед.



«У моей жены бабушка всегда варила борщ в грубе (печке), и он такой насыщенный! Мне всегда казалось, что она все зажаривает. На самом деле, она не жарила почти ничего. Ну, зажарка была традиционная. Мне очень нравится, когда немножко (это же не жарение), а немножко-немножко подогреется капуста, это первая порция. Подтушивание, но у меня не было крышки», - пожаловался Абрамовский.



Зато заслужил похвалу от Клопотенко: мол, борщ вышел такой, как варят его на Кировоградщине, жидкий, но экономически выгодный. Правда, этот вердикт был оспорен зрителями: ведь мясо для борща обошлось в 200 гривен, 100 гривен стоит копченая паприка, да и мед сильно подорожал. Тем не менее, министр экономики Петрашко заявил, что жидкий борщ, где мало овощей, но много мясных костей очень выгоден, так как его хватает на более долгий период времени, чем густой.



Тем не менее, победу в борщевом баттле все же присудили команде евроинтеграторов из Минкульта.



«Как по мне, в этом борще больше насыщенности. Знаете, такой, чтобы ложка стояла. У нас вышел сейчас борщ, который точно объединяет Украину. Один борщ жидкий, а второй густой. Вот и все, что надо знать. Сделали объединяющий борщ, даже не договариваясь», - заявил Клопотенко.



Примечательно, что все мужчины-повара признались, что готовили борщ второй или первый раз в жизни, зато наперебой восхищались вкусовыми качествами овощного супа со свеклой, которые готовили их бабки в далеких селах.



«Поскольку я не знаю, как готовить, то намешиваю всего. Главное, чтобы был вкус перчинки. У нас даже в одной семье женщины готовят борщ разный, поэтому спорить трудно», - заявил лоббист борща в ЮНЕСКО, бывший гендиректор канала 1+1, Александр Ткаченко.



Вывод: продвигают украинский борщ на мировую арену те, кто никогда его не готовил.



Еще смешней то, что пока украинские министры варили «объединяющий борщ», ресторанный гид «Мишлен» назвал его самым известным русским супом.



«Богатая историей и светскими традициями, российская кулинарная сцена за последние 30 лет стала свидетелем появления некоторых новых тенденций, воплощенных талантливыми поварами, которые стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана, сметана, используемая при приготовлении бефстроганова. Они также отмечают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник», - говорится на сайте гида.



«Обидно, поклонникам Haute cuisine из Коломыи и Броваров, должно быть даже не от того, что Мишлен назвал борщ блюдом русских гурманов, а то, что сделал он это в репортаже про открытие нового направления самого известного гастро-гида в мире – России», - прокомментировал ситуацию блогер Александр Мордкович.



Украинские СМИ или замолчали тему, или подали ее в стиле «Гастроинспекторы Мишлен приписали украинский борщ России». На полном серьезе уже идут разговоры о том, чтобы внести «Мишлен» на сайт «Миротворец», а большинство патриотов считают заявления «мишленовцев» происками Путина, который специально унижает украинскую национальную кухню. Зато Минкульт готовится продолжить борщевые войны.



«Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — поставит точку в специально созданных дискуссиях по этнической родине рецепта блюда», — заявил глава ведомства Александр Ткаченко.



Правда, его выступления вызвали насмешки и ядовитые комментарии, а некоторые даже предложили бывшим союзным республикам защищать свою кулинарию:



«Министерство культуры Грузии проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите грузинского харчо. Министерство культуры Узбекистана проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите узбекского плова. Министерство культуры Казахстана проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите казахского бешбармака. Министерство культуры Азербайджана проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите азербайджанской пахлавы. И т.д. И лишь министерство культуры России ничего не защитит…», - высмеяли потуги Минкульта пользователи соцсетей.

Украинские министры приняли участие в кулинарном баттле, чтобы доказать всему миру национальную принадлежность борща.Напомним, ранее Минкульт инициировал включение борща в культурное наследие ЮНЕСКО. И сейчас Министерство культуры стало «кухней», где чиновники Кабмина соревновались в приготовлении главного национального блюда под руководством известного повара Евгения Клопотенко. Известен арбитр «борщевого соревнования» прежде всего отрицанием советской кухни: недавно он очередной раз раскритиковал любителей оливье, предложив заменить это блюдо печеной свеклой и трюфелями из фиников как в Европе. Также Клопотенко рекомендует нищим украинцам в Новый год побаловать себя салатом из авокадо с креветками. Неудивительно, что именно этот кулинарный патриот выступил арбитром марафона «Культура и традиция приготовления украинского борща».«Борщ-баттл — это, конечно, сюр. Понятно, что проводят его на фоне «войны за борщ» с Россией», - единодушно признали зрители шоу.Кстати, два министра в последний момент соскочили с борщевой темы: это глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. На борщевую войну явилось только четверо чиновников: министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.Видео, как министры варят борщ, появилось в Фейсбуке Минкульта. Однако, прямую трансляцию кулинарного творчества власть имущих в последний момент также отменили - якобы по техническим причинам.«Но без паники. Борщи мы все же сварим, попробуем и определим среди них победный. Кто станет его автором или авторкой - вы узнаете в нашем видео политической кухни», - сообщили на сайте культурного ведомства.Впрочем, даже частичной информации достаточно было, чтобы понять – на кухне министры бывают редко, а украинским национальным традициям явно предпочитают ресторанные изыски. Несмотря на рассказы из серии «а вот бабця моей жены варила борщ в грубе», никто из чиновников высшего ранга не имеет представления о рецептуре и приготовлении национального блюда, да еще по аутентичным рецептам.Ради пиара министры все же разделились на две команды и попытались сварганить украинский суп. Клопотенко предоставил кабминовским поварам три бульона: на свиных костях, на говяжьих костях и овощной. А еще – 80 ингредиентов для составления рецепта, из которых украинцам знакомы только свекла, картофель, капуста и лук. Зато участникам шоу предложили использовать в рецептуре нетрадиционные «наполнители»: чернослив, копченую паприку, фасоль, вишню, грушу, сельдерей.Готовили министры в официальных костюмах, фартук попросила только Ольга Стефанишина: женщина чувствовала себя на кухне органично, а вот мужчины не смогли даже настроить электроплиту. Также участники процесса натирали овощи, хотя традиционно их нарезают соломкой. Такой борщ повара назвали «евроатлантическим», добавив в него сушеные белые грибы и вишню. По словам Клопотенко, грибы придают аромат, а вишня – это кислый элемент, который раньше добавляли в борщ повсеместно. В качестве приправы министры использовали лавровый лист и молотый черный перец. По совету Стефанишиной глава Минкульта Ткаченко мелко порезал сало и добавил в борщ, а вот вице-премьер по евроинтеграции насыпала в суп сахар: она уверяет, что именно так готовят в ее семье из центральной части Украины.Зато команда, куда вошли министр экономики и министр экологии по совету арбитра Клопотенко добавили в свое блюдо свекольный квас, копченый перец и мед.«У моей жены бабушка всегда варила борщ в грубе (печке), и он такой насыщенный! Мне всегда казалось, что она все зажаривает. На самом деле, она не жарила почти ничего. Ну, зажарка была традиционная. Мне очень нравится, когда немножко (это же не жарение), а немножко-немножко подогреется капуста, это первая порция. Подтушивание, но у меня не было крышки», - пожаловался Абрамовский.Зато заслужил похвалу от Клопотенко: мол, борщ вышел такой, как варят его на Кировоградщине, жидкий, но экономически выгодный. Правда, этот вердикт был оспорен зрителями: ведь мясо для борща обошлось в 200 гривен, 100 гривен стоит копченая паприка, да и мед сильно подорожал. Тем не менее, министр экономики Петрашко заявил, что жидкий борщ, где мало овощей, но много мясных костей очень выгоден, так как его хватает на более долгий период времени, чем густой.Тем не менее, победу в борщевом баттле все же присудили команде евроинтеграторов из Минкульта.«Как по мне, в этом борще больше насыщенности. Знаете, такой, чтобы ложка стояла. У нас вышел сейчас борщ, который точно объединяет Украину. Один борщ жидкий, а второй густой. Вот и все, что надо знать. Сделали объединяющий борщ, даже не договариваясь», - заявил Клопотенко.Примечательно, что все мужчины-повара признались, что готовили борщ второй или первый раз в жизни, зато наперебой восхищались вкусовыми качествами овощного супа со свеклой, которые готовили их бабки в далеких селах.«Поскольку я не знаю, как готовить, то намешиваю всего. Главное, чтобы был вкус перчинки. У нас даже в одной семье женщины готовят борщ разный, поэтому спорить трудно», - заявил лоббист борща в ЮНЕСКО, бывший гендиректор канала 1+1, Александр Ткаченко.Вывод: продвигают украинский борщ на мировую арену те, кто никогда его не готовил.Еще смешней то, что пока украинские министры варили «объединяющий борщ», ресторанный гид «Мишлен» назвал его самым известным русским супом.«Богатая историей и светскими традициями, российская кулинарная сцена за последние 30 лет стала свидетелем появления некоторых новых тенденций, воплощенных талантливыми поварами, которые стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана, сметана, используемая при приготовлении бефстроганова. Они также отмечают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник», - говорится на сайте гида.«Обидно, поклонникам Haute cuisine из Коломыи и Броваров, должно быть даже не от того, что Мишлен назвал борщ блюдом русских гурманов, а то, что сделал он это в репортаже про открытие нового направления самого известного гастро-гида в мире – России», - прокомментировал ситуацию блогер Александр Мордкович.Украинские СМИ или замолчали тему, или подали ее в стиле «Гастроинспекторы Мишлен приписали украинский борщ России». На полном серьезе уже идут разговоры о том, чтобы внести «Мишлен» на сайт «Миротворец», а большинство патриотов считают заявления «мишленовцев» происками Путина, который специально унижает украинскую национальную кухню. Зато Минкульт готовится продолжить борщевые войны.«Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — поставит точку в специально созданных дискуссиях по этнической родине рецепта блюда», — заявил глава ведомства Александр Ткаченко.Правда, его выступления вызвали насмешки и ядовитые комментарии, а некоторые даже предложили бывшим союзным республикам защищать свою кулинарию:«Министерство культуры Грузии проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите грузинского харчо. Министерство культуры Узбекистана проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите узбекского плова. Министерство культуры Казахстана проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите казахского бешбармака. Министерство культуры Азербайджана проведет на днях масштабный онлайн-фестиваль по защите азербайджанской пахлавы. И т.д. И лишь министерство культуры России ничего не защитит…», - высмеяли потуги Минкульта пользователи соцсетей. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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