Борщ всему голова: как единороссы и кабмин намерены стабилизировать рост цен

«Единая Россия» совместно с правительством предложит меры по стабилизации стоимости «борщевого» набора . Как выяснили «Известия», речь пойдет об инициативах по ценообразованию в торговых сетях, а также по увеличению объемов продаж на рынках и ярмарках . Рабочую группу по выработке мер возглавит вице-спикер Госдумы, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Как заявил «Известиям» вице-спикер СФ, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, предполагается, что будут выработаны конкретные решения по сдерживанию цен на «борщевой набор», а также на помидоры и огурцы . При этом, согласно данным Минсельхоза, плодоовощная продукция сейчас дешевеет и увеличение посевных площадей в этом году будет способствовать сохранению стабильного уровня цен на эту продукцию.

Цены под контроль

Пересмотр ценообразования в торговых сетях, увеличение объемов продаж на рынках и ярмарках, а также создание в регионах специальных штабов по мониторингу. Таковы первоочередные меры, которые совместно с правительством намерена реализовать «Единая Россия», чтобы ограничить подорожание овощей, входящих в состав так называемого борщевого набора. В этот список, по предложению партии, вошли популярные у населения капуста, лук, картофель, морковь, свекла, а также дополнительно включены помидоры и огурцы .

— Именно снижение цен — наша конечная цель. Региональные штабы субъектов будут работать по аналогии с созданным федеральным штабом «Единой России» . В их состав должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест, — пояснил «Известиям» Андрей Турчак.

По его словам, в течение двух недель партия организует совещание для обсуждения эффективности принимаемых мер. Задача сделать так, чтобы резкого роста цен не было, подчеркнул Андрей Турчак .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

О решении взять цены под контроль «Единая Россия» объявила 19 июля на совещании с руководством правительства РФ и главами регионов. Также на нем было заявлено о создании специальной рабочей группы под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

— Предлагаем правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары . Прежде всего на овощную продукцию, — сообщил на этой встрече парламентарий.

По его словам, региональные органы власти необходимо наделить правом контроля за исполнением этих соглашений на местах. Кроме того, он предложил организовать поставки в субъекты овощей и фруктов без торговых наценок. Сделать это надо на весь сезон уборки урожая, убежден единоросс.

— Правительство полностью поддерживает инициативы партии «Единая Россия». Мы сегодня уже включились в работу, связанную с мониторингом цен, в рабочей группе , которую возглавил Алексей Гордеев. Мною дано поручение Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли включиться в ее работу и помочь субъектам РФ в наращивании мощностей ярмарочной торговли, — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, для снижения цен на плодоовощную продукцию необходимо вдвое увеличить количество ярмарок в регионах.

— Такие возможности у нас есть. В конце 2020 года правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили . Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга, — отметила она.

Заморозить в рознице

Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков заявил «Известиям», что в отличие от сахара и подсолнечного масла зафиксировать стоимость овощей на уровне аграриев не так просто — их в стране десятки тысяч, и договориться с ними будет сложно. Теоретически, отметил эксперт, заморозить цены на продукцию возможно лишь в рознице, хотя в этом случае ритейлеры будет стремиться добрать свою прибыль , повышая цены на другие товары.

«Известия» направили запрос в Минпромторг и Минэкономразвития.

Уборка урожая сахарной свеклы Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Плодоовощная продукция «борщевого набора» сейчас дешевеет — это обусловлено поступлением урожая нового сезона, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза . По данным на 14 июля, цены производителей на картофель за неделю упали на 1,6% (–5,2% за месяц), на морковь — на 0,7% (–4,4% за месяц). Продолжили дешеветь огурцы (–6,7% за неделю, –17,5% за месяц) и помидоры (–14,2% за неделю, –26,9% за месяц).

— В 2021 году посевные площади под овощами увеличены, что будет способствовать росту валовых сборов и сохранению стабильного уровня цен на эту продукцию , — сказали в министерстве. — Кроме того, ведомство считает целесообразным расширить возможности сельхозтоваропроизводителей по реализации их продукции без посредников.

Этому будет способствовать принятие законопроекта, который допускает продажи на землях сельхозназначения — изменения позволят сократить затраты фермеров на логистику при перемещении и хранении продукции, а также на аренду торговых мест.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), X5 group, «Магните», «Ашане», «Окей» предложение о снижении торговых наценок не прокомментировали.

По данным Национального союза производителей плодов и овощей, пока Россия обеспечивает себя на 100% лишь огурцами. Страна ежегодно производит около 5 млн т овощей из «борщевого набора» и около 1–1,5 млн т завозит . Поэтому стоимость продукции колеблется в течение года, пояснил Михаил Глушков. Весной отечественные овощи заканчиваются, на смену им приходит зарубежная продукция, ее стоимость в рознице выше, к августу-сентябрю на полки поступает новый урожай, и цены падают.

— В 2020 году Россия столкнулась с неурожаем картофеля из-за погодных условий , его валовый сбор был на 10% ниже, чем в 2019-м. Плюс к этому фермеры сократили посевные площади под морковью на 20%, так как в предыдущем сезоне было перепроизводство этой продукции и цены на нее рухнули . Производители ничего не заработали, — рассказал он. — Это обернулось тем, что в 2021 году мы раньше перешли на импорт, уже к апрелю-маю. А стоимость импортной продукции была выше.

Уборка моркови на поле фермерского хозяйства Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ситуация осложнилась тем, что события развивались в условиях пандемии коронавируса — поставки зарубежной продукции стали менее прогнозируемыми, это тоже оказало давление . В итоге к обычному сезонному колебанию добавилась амплитуда в разнице цен между отечественной и импортной продукцией. Эксперт уверен, что ситуацию можно изменить, если фермеры в стране четко будут понимать, сколько площадей уже засеяно под каждой конкретной продукцией . Тогда они будут уверены, что смогут продать весь свой товар. Это также можно реализовать за счет специализации регионов либо рекомендаций Минсельхоза.

Тема стоимости продуктов волнует население уже довольно давно, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Вопрос поднимался на самом высоком уровне, в том числе его затрагивал президент в беседах с министрами и во время прямой линии, — напомнил он.