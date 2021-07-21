Борщ преткновения. Владимир Путин вмешался в предвыборную кампанию

На совещании с членами правительства Владимир Путин потребовал подробно доложить о ситуации с подорожанием предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания, в том числе "борщевого набора".

Как справедливо отмечают наблюдатели, фактически это означает, что президент взял ситуацию с ценами на "борщевой набор" (то есть с розничными ценами на самые употребляемые овощи, включая морковь) под личный контроль.

Для политического обозревателя это выглядит так: Владимир Путин вмешивается в ход предвыборной кампании, помогая партии власти - "Единой России". Дело в том, что контроль над ценами "борщевого набора" - это часть сегодняшней предвыборной риторики ЕР. Начиная с сегодняшнего дня единороссы могут смело говорить (а избиратель будет слышать), что "социальная" часть их повестки полностью совпадает с повесткой президента.

Это довольно существенное отличие выборов 2021 года от всех предыдущих. Конечно, тот факт, что "партия власти" - это "партия Путина", никем не оспаривался и раньше. Конечно, и в предыдущих избирательных циклах президент выступал на партийных съездах и его цитаты использовали в агитации. Но всё-таки сейчас дело выглядит гораздо серьёзнее: фактически Путин ведёт себя как кандидат и лидер партии на выборах, хотя не является формально ни тем, ни другим.

Конечно, это может просто означать, что "Единая Россия" поднимает в ходе своей кампании проблемы, которые волнуют большинство избирателей и, следовательно, не могут не волновать и президента. Действительно, что такое та же прямая линия, с иной точки зрения, как не сбор наказов избирателей главой государства.

Но это также может означать, что в условиях, когда рейтинги системных политических партий не демонстрируют тенденции к росту, президент принял решение лично и прямо поддержать партию парламентского большинства.

Понятно, что борщ - это не единственная возможная тема для такой поддержки. Но Владимир Путин последовательно затрагивает все темы, которые волнуют большинство. В том же сегодняшнем выступлении он, например, указал, что прививку от коронавируса нельзя навязывать людям:

"Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку… Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять", - подчеркнул президент.