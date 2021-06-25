Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
Главная / Политика

Борреля обязали подготовить новое "наказание" для России

25 июня 2021, 05:50  •  110 • Политика
Главы Евросоюза обязали внешнеполитическую службу ЕС под руководством Жозепа Борреля подготовить новое "наказание" для России.
В частности, Боррелю поручили рассмотреть возможность введения новых санкций и ограничений против нашей страны. При этом лидерами Евросоюза также рассматривается вариант новых экономических санкций.
В итоговом заявлении по результатам первого дня саммита ЕС указано, что Евросоюз видит необходимость в твердом и скоординированном ответе "на любую будущую вредоносную деятельность России". При этом, в Евросоюзе рассмотрят возможные варианты диалога с нашей страной, по темам, которые интересны для общества – например, климат и экология и частным вопросам, которые интересуют государства – например, внешняя политика и безопасность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






110
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 00:20
Захарова о нежелании Вашингтона отвечать за инцидент в Черном море: "А что так?"
25 июня 2021, 00:20
"Казалось, что у нас разрядка": Военный эксперт объяснить цель провокации Defender
25 июня 2021, 02:10
В Москве призвали международные структуры оценить санкции Украины против РФ
25 июня 2021, 00:20
"Этого просто не было": В Пентагоне назвали "дезинформацией" русских стрельбу по курсу эсминца
25 июня 2021, 02:10
В РФ допустили бомбометание «по цели» при повторении ситуации с эсминцем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 11:25
Внезапное и дерзкое требование Лондона встретили единственным вопросом: "А Россия просила?!"
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
19 июня 2021, 22:25
Один звонок - и русская армия на границе: В заморозке военной помощи Украине нашли новый поворот
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
22 июня 2021, 06:20
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.