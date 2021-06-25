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Борреля обязали подготовить новое "наказание" для России
25 июня 2021, 05:50 • 110 • Политика
Главы Евросоюза обязали внешнеполитическую службу ЕС под руководством Жозепа Борреля подготовить новое "наказание" для России.
В частности, Боррелю поручили рассмотреть возможность введения новых санкций и ограничений против нашей страны. При этом лидерами Евросоюза также рассматривается вариант новых экономических санкций.
В итоговом заявлении по результатам первого дня саммита ЕС указано, что Евросоюз видит необходимость в твердом и скоординированном ответе "на любую будущую вредоносную деятельность России". При этом, в Евросоюзе рассмотрят возможные варианты диалога с нашей страной, по темам, которые интересны для общества – например, климат и экология и частным вопросам, которые интересуют государства – например, внешняя политика и безопасность.
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