Борреля обязали подготовить новое "наказание" для России

Главы Евросоюза обязали внешнеполитическую службу ЕС под руководством Жозепа Борреля подготовить новое "наказание" для России.

В частности, Боррелю поручили рассмотреть возможность введения новых санкций и ограничений против нашей страны. При этом лидерами Евросоюза также рассматривается вариант новых экономических санкций.

В итоговом заявлении по результатам первого дня саммита ЕС указано, что Евросоюз видит необходимость в твердом и скоординированном ответе "на любую будущую вредоносную деятельность России". При этом, в Евросоюзе рассмотрят возможные варианты диалога с нашей страной, по темам, которые интересны для общества – например, климат и экология и частным вопросам, которые интересуют государства – например, внешняя политика и безопасность.