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Боррель заявил о "нападении" на него в Москве
01 апреля 2021, 09:40 • 113 • Политика
Европеец в шоке от поведения России
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает сыпать обвинениями в адрес нашей страны. Высокопоставленный европеец планомерно и неустанно создает для России образ главного мирового бандита. Теперь он заявил, что фактически подвергся "нападению" в российской столице.
Глава Евросоюза по внешнеполитической деятельности резко высказался по поводу состоявшихся этой зимой переговоров с российской стороной. Своим мнением и личными переживаниями Боррель поделился в интервью с журналистами французского телеканала "France 24".
Он настолько распалился, что объявил: в России его якобы не просто завалили оскорблениями, а фактически "напали" на представителя Европы, передает РИА ФАН.
Больше всего европейца расстроило, что во время минувших переговоров глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил ему о высылке немецкого, польского и шведского дипломатов.
По мнению Борреля, использовать встречу с птицей такого высокого полета, как он, в целях сообщить столь неприятные вести – это попытка не просто унизить собеседника, это прямая агрессия против него, передает RT.
Напомним, вышеперечисленных дипломатов выслали за их участие в незаконных акциях протеста в поддержку якобы отравленного и "безвинно" осужденного блогера Алексея Навального.
Несмотря на явное ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом, Боррель продолжает повышать градус. Недавно он объявил, что нашу страну нужно "давить и сдерживать".
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