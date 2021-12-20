Боррель высказал России претензию по газу: "Строго говоря…"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель опасается, что Россия отказывается увеличить объёмы экспорта газа в Европу в качестве оказания давления на ЕС. Однако, высказывая претензию в адрес Москвы, он всё же заметил, что, "строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам".

Весьма противоречивое заявление сделал о поставках газа из России верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. В своём блоге он вынужден был признать, что, "строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа".

И тут же выставил претензию в адрес Москвы, заподозрив её в желании оказать давление на ЕС. В частности, Боррель, без указания конкретных фактов и лиц (считай голословно), пишет, что, мол, "многие считают", что отказ России увеличить объёмы поставок голубого топлива в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища - "это средство для оказания давления на ЕС".

В частности, политик подозревает, что таким образом Москва якобы хочет обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку - 2". Ранее, напомним, немецкий регулятор пока отказался выдавать её для данного проекта. Немецкие политики пояснили, что дело касается не выполненного пока условия анбандлинга (unbundling) - разделения компаний. Царьград ранее подробно писал об этом.