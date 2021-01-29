Боррель в Москве намерен обсудить отношения Европы и России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Россию в начале февраля, чтобы обсудить вопросы отношений Европы и России, совместной борьбы стран с коронавирусом, а также арест Алексея Навального. Об этом сообщила 29 января Европейская служба внешних связей.

Заместитель председателя Европейской Комиссии Жозеп Боррель прибудет в РФ 4 февраля на два дня. Это будет первый визит Верховного представителя ЕС в Россию с 2017 года.

Боррель намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить вопросы, касающиеся Украины, Ирана и других важных отраслей.

«Кроме этого, будут обсуждаться отравление, арест и содержание под стражей оппозиционного политика Алексея Навального, а также обеспокоенность ситуацией с основными свободами и правами человека в России в целом», — сообщили в пресс-службе.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проведет в Москве встречи с представителями российских организаций гражданского общества и членами академического сообщества.

«Отношения с Россией одни из самых сложных. Недавние события только подчеркивают необходимость моего визита в Москву. Ведь помимо вопросов, по которым наши позиции не совпадают, есть также сферы, в которых ЕС и Россия сотрудничают или должны взаимодействовать еще больше, и они требуют нашего немедленного внимания», — добавил Боррель.

До встречи с Боррелем, Лавров проведет переговоры с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Швеции Анн Линде. Лавров и Линде обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.