Боррель в Европарламенте перепутал Турцию с Россией

Жозеп Боррель. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com

Испанский дипломат перехватывает пальму "первенства" по оговоркам у Байдена

У президента США Джо Байдена, который периодически заговаривается и что-то путает, выступая перед журналистами, появился достойный конкурент. Им оказался шеф евродипломатии Жозеп Боррель.

Сегодня 74-летний испанец перед членами Европарламента произносил речь, посвященную отношениям с Россией, и перепутал РФ с Турцией.

Слушания касались обстановки на российско-украинской границе, дипломатическому конфликту Москвы с Прагой и ситуации вокруг осужденного за махинации с "Ив Роше" Алексея Навального, сообщает издание Life.

"Развитие наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться", – сказал Боррель.

При этом испанский дипломат не обратил внимания на свою ошибку, не стал исправляться и продолжил выступление.

Отметим, в своей речи он обвинил Москву в ухудшении отношений с Брюсселем и выставил РФ условия для улучшения ситуации. Также он призвал европейцев приготовиться к еще большему разрыву с Россией. А представители ЕП приняли проект антироссийской резолюции, где предложили отключить РФ от SWIFT, остановить реализацию "Северного потока-2" и полностью отказаться от закупок наших нефти и газа.

Пару дней назад в Сети появилось видео выступления 78-летнего американского лидера, посвященного проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и сторонников нацизма. Байден пытался выговорить словосочетание "нацистские флаги", но ошибся в слове флаг (flag), в результате чего с губ у него сорвалось ругательство, обозначающее лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Правда, в отличие от Борреля, хозяин Белого дома поправился. Также, как он это сделал после своего непонятного "президент Клутин", когда он посвятил недавно свою речь отношениям США с Россией и как-то неудачно сказал про нашего лидера Владимира Путина.

