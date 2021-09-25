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Боррель снова попал в неловкую ситуацию с Россией. Лавров рассказал о "плохой фразе"

25 сентября 2021, 22:50  •  44 • Политика
У Москвы нет сведений, что в Европе официально отвергают результаты думских выборов в России, заявил Лавров, комментируя слова Борреля. "Он очень неловко и невнятно оправдывался", - рассказал министр.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу непризнания итогов выборов в Госдуму. Министр отметил, что у Москвы нет информации, что ЕС официально отвергает результаты.
Лавров рассказал, что говорил с Боррелем на эту тему.
Ранее ряд стран ЕС заявили о непризнании результатов выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Также глава евродипломатии пожаловался на то, что на прошедших выборах не был представлен весь спектр политических сил.
Он очень неловко и невнятно оправдывался, но было видно, что он понимает - это была плохая фраза как минимум. Надеюсь, что только фраза, а не мысль,
- отметил Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.
Напомним, глава европейской дипломатии не в первый раз оказывается в неловкой ситуации, говоря о России. Ранее Лавров рассказал, что Боррель только зачитывает заготовки коллег по ЕС. Поэтому он не смог ничего ответить на критику во время совместной пресс-конференции в Москве. В результате евродипломат подвергся травле со стороны своих же европейских коллег.
В продолжение Сергей Лавров добавил, что Жозеп Боррель ехал в Москву в условиях, когда многие с самого начала были не согласны с его визитом. Неоднократно заявлялось, что Боррель не должен ехать в Москву, пока русские "не исправятся". В результате был согласован общий подход к тому, как должен строиться диалог в России. Проблема в том, что у европейских дипломатов возможностей для переговоров не существует, и это беда не только Борреля.

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