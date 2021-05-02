Боррель случайно выдал методичку ЕС по осуждению России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель случайно выдал факт существования методички, руководствуясь которой ЕС и осуждает Россию. Он назвал введённые Москвой санкции "неприемлемыми и лишёнными юридических оснований", почти дословно повторив слова представителя МИД Швеции.

Так Жозеп Боррель прокомментировал санкции, которые Россия ввела в ответ на санкции Евросоюза. Он посчитал, что Брюссель имел все основания для того, чтобы наказать русских, а Москва должна была смиренно принять санкции и раскаяться. Однако вышло всё не так.

Это решение, которое прямо нацелено на ЕС, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС,

- говорится в официальном заявлении Борреля, которое распространило внешнеполитическое ведомство Евросоюза.

Примечательно, что недовольство действиями русских ранее также выразил представитель МИД Швеции Матс Самуэльсон. Причём сделал он это практически теми же словами. Сотрудник министерства сказал, что санкции против ЕС были "необоснованными, юридически неясными и политически мотивированными", а также обвинил Москву в том, что она осознанно идёт на ухудшение отношений с Брюсселем.

Схожесть этих заявлений может свидетельствовать о том, что либо позиция стран ЕС была заранее негласно ими согласована, либо в Евросоюзе есть методичка, в которой указано, как именно европейские чиновники должны реагировать на ответные действия России.

Напомним, ранее руководство ЕС ввело санкции против нескольких граждан России. Поводом стало тюремное заключение Алексея Навального и "преследование" гомосексуалистов в Чечне. Россия в ответ ввела санкции против восьми граждан ЕС, запретив им въезд на территорию страны. В чёрном списке оказались высокопоставленные европейские чиновники, которые ранее уже неоднократно осуществляли нападки на Россию.