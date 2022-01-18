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Боррель: Россия имеет возможность вмешиваться в события в Казахстане, а ЕС - нет
18 января 2022, 06:25 • 127 • Политика
Комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на заседании одной из комиссий Европарламента рассказал, почему Россия могла вмешаться в события в Казахстане.
Евросоюз не имеет возможности влиять на внутренние дела Казахстана. В этом отличие ЕС от России. Слова Еврокомиссара приводит ТАСС.
Дело в том, продолжает еврокомиссар, что Россия и Казахстан - участники ОДКБ. Именно в рамках данного союза правительство Казахстана в нужный момент обратилось к Москве за помощью.
Он заметил также, что призывы о вмешательстве Европы в дела Казахстана сейчас неуместны.
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