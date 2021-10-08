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Боррель развеял надежды России и Турции стать сверхдержавами

08 октября 2021, 16:10  •  304 • Политика
Жозеп Боррель. Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Брюссель намерен сотрудничать с Москвой на своих условиях
Европа переживает сейчас трудные времена. При этом в мире есть страны, которые пытаются извлечь выгоду из этой ситуации. Среди них, по мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, Россия, Индия и Турция – страны, которые когда-то были империями и теперь хотят вернуть себе этот статус. 
"Россия и Турция – великие государства. Они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть державами региональными. У них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют",
– заявил Боррель на форуме "Новая экономика" в Мадриде. При этом он признал, что Россия для Европы имеет "экстраординарную значимость", поэтому с ней придется "взаимодействовать". Но европейцы должны выработать такую позицию в отношениях с Москвой, чтобы они устраивали их самих, в первую очередь.
В качестве примера Боррель привел газовый кризис. Он призвал разобраться, какую роль в нем сыграла Россия – "ускорителя" или "модератора". Лучшим выходом, по мнению главы евродипломатии, было бы создать единый пул ЕС по закупкам газа, чтобы России пришлось договариваться о поставках не с каждой страной по отдельности, а с ЕС как институтом. 
"Будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины",
– предложил Боррель.
Ранее посол ЕС заявил, что РФ сама виновата в том, что ее вакцину "Спутник V" до сих пор не одобрили на Западе, поскольку она не предоставляет еврокомиссии все запрашиваемые документы. Однако в Минздраве РФ сообщили, что по всем запросы документы составлены и переданы в Брюссель.

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