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Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"

22 февраля 2021, 21:55  •  418 • Политика
ЕС и США договорились координировать меры по противодействию России и Китаю, объявил глава европейской дипломатии Боррель. "На самом деле - это объявление войны. Для начала - войны мировоззрений", - считает российский политолог Алексей Чеснаков.
Главы МИД стран Евросоюза и Соединённых Штатов решили тесно координировать меры по противодействию России и Китаю, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его заявление прокомментировал российский политолог Алексей Чеснаков.
По словам Борреля, в Европе условились воспринимать Россию в качестве соседа, действующего как противник. Также ЕС и США условились доказать всему миру, что демократия - это самая лучшая система.
Декларация о взятии курса на доказательство превосходства на самом деле - объявление войны. Для начала - войны мировоззрений,
- комментирует заявление Алексей Чеснаков.
Он пояснил, что нельзя вести диалог с теми, кто говорит, что его ценности превосходят твои. Потому что такая позиция не оставляет пространства для компромисса.

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