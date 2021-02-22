Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"

ЕС и США договорились координировать меры по противодействию России и Китаю, объявил глава европейской дипломатии Боррель. "На самом деле - это объявление войны. Для начала - войны мировоззрений", - считает российский политолог Алексей Чеснаков.

Главы МИД стран Евросоюза и Соединённых Штатов решили тесно координировать меры по противодействию России и Китаю, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его заявление прокомментировал российский политолог Алексей Чеснаков.

По словам Борреля, в Европе условились воспринимать Россию в качестве соседа, действующего как противник. Также ЕС и США условились доказать всему миру, что демократия - это самая лучшая система.

Декларация о взятии курса на доказательство превосходства на самом деле - объявление войны. Для начала - войны мировоззрений,

- комментирует заявление Алексей Чеснаков.

Он пояснил, что нельзя вести диалог с теми, кто говорит, что его ценности превосходят твои. Потому что такая позиция не оставляет пространства для компромисса.