Боррель проговорился. Что ждёт "Северный поток - 2"?

Евросоюз (ЕС) не может запретить строительство газопровода "Северный поток - 2", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, нельзя остановить строительство "СП-2", если он соответствует европейским правилам. Эта фраза насмешила русских, которые бурно отреагировали на это сообщение в Сети.

Что значит "запретить строительство"? "СП-2" построен, заполнен и готов к эксплуатации! Или этот Боррель совсем уже ку-ку?

- недоумевают комментаторы.

Нельзя запретить строить то, что уже построено. Мистер очевидность,

- заметили пользователи.

Кроме того, по мнению Борреля, запуск газопровода будет зависеть от ситуации на Украине. Русские обратили внимание и на это уточнение дипломата.

Вот они и проговорились,

- пишут в Сети.

Сам Боррель тоже признал, что выходит двоякая ситуация: с одной стороны, ЕС обсуждает введение санкций, а с другой - открывает "Северный поток - 2".