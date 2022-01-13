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Боррель проговорился. Что ждёт "Северный поток - 2"?
13 января 2022, 17:40 • 48 • Политика
Евросоюз (ЕС) не может запретить строительство газопровода "Северный поток - 2", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, нельзя остановить строительство "СП-2", если он соответствует европейским правилам. Эта фраза насмешила русских, которые бурно отреагировали на это сообщение в Сети.
- недоумевают комментаторы.
- заметили пользователи.
Кроме того, по мнению Борреля, запуск газопровода будет зависеть от ситуации на Украине. Русские обратили внимание и на это уточнение дипломата.
- пишут в Сети.
Сам Боррель тоже признал, что выходит двоякая ситуация: с одной стороны, ЕС обсуждает введение санкций, а с другой - открывает "Северный поток - 2".
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