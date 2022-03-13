Боррель продолжает осознавать ошибки в общении с Россией и пытается не делать новые

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне.

Боррель старательно избегает ошибок в отношении России. В интервью газете El Periodico он высказался, что создание бесполётной зоны над Украиной может привести к началу третьей мировой войны.

Стоит отметить, что ранее Боррель, объявляющий о санкциях против России, весьма цинично призывал каждого европейца экономить энергию, чтобы снизить "общую зависимость от русского газа". Затем последовали оправдательные заявления. Дипломат объяснил, что "санкции необходимы, но санкции сами по себе - это не политика, а реакция на обстоятельства".

Следом глава европейской дипломатии прямым текстом высказался об ошибках ЕС. Он признал, что Евросоюз совершил ошибки в отношениях с Россией и потерял возможность "сближения России с Западом".