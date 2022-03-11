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Боррель признался в ошибке с Россией и НАТО

11 марта 2022, 12:55  •  283 • Политика
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией. В том числе и по поводу обещания Украине вступление в НАТО.
Очередное откровенное признание прозвучало из уст главы европейской дипломатии. В интервью телеканалу TF1 Жозеп Боррель прямым текстом заявил, что "готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом".
Среди ошибок Запада, в которых Боррель внезапно покаялся, евродипломат называет и обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО.
Об этом обещании Боррель говорит как о вещах, которые на Западе сначала предлагали, а после так и не смогли реализовать. Подобное поведение он как раз и считает ошибочным. Проще говоря: не сумеешь сделать - не берись.

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