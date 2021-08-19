|
Боррель потребовал от ЕС не дать России контролировать ситуацию в Афганистане
19 августа 2021, 12:20 • 161 • Политика
Европа не может себе позволить такого развития событий, считает глава дипломатии
Ситуация в Афганистане приковывает внимание общественности всего мира. Так, в ЕС боятся, что Россия и Китай возьмут ситуацию в республике под свой контроль. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности, призвал коллег не допустить этого.
Боррель также отметил, что сейчас стоит вопрос о будущем Афганистана, будет ли сформировано правительства национального единства, в которое вошли бы и члены бывшей власти.
Глава дипломатии ЕС счел, что сложившаяся ситуация – это трагедия для страны, для репутации Запада.
Ситуация в Афганистане обострилась летом. "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) взял под контроль практически всю страну. Провинция Панджшер не готова сдаваться боевикам. Представители "сопротивления" уже попросили Запад о помощи и призвали дать им оружие.
Президент Афганистана Ашраф Гани, сбежавший в ОАЭ, заявил, что вернется в свою страну, а также опроверг данные о том, что вывез огромную сумму денег.
Подпишитесь на нас
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2021, 12:15
|
13 августа 2021, 02:20
|
16 августа 2021, 21:05
|
18 августа 2021, 09:45
|
15 августа 2021, 02:00
|
14 августа 2021, 01:15
|
14 августа 2021, 20:25