Боррель поправил журналиста, напомнившего про визит в Москву: "Это нападение"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель усилил риторику журналиста, который напомнил про недавний визит политика в Москву.

Европолитик Жозеп Боррель заявил в интервью France 24, что на него в Москве во время февральского визита "напали". По его мнению, именно так стоит расценивать поведение российской стороны.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности также уточнил, что сейчас отношения между Москвой и Евросоюзом находятся "в мертвой точке"

Он также усилил риторику журналиста, поинтересовавшегося, считает ли Боррель отношение России к визитеру оскорбительным.

"Это нападение, а не оскорбление", — категорично заявил в ответ политик.

Отметим, что подобные заявления со стороны ЕС звучат не впервые. После своего последнего визита в Москву в феврале Боррель предложил ввести новые санкции. Они вступили в силу в начале марта и направлены против руководителей правоохранительных органов.

В Москве это решение назвали "тупиковым и неправовым путем", отметив, что ограничения не достигают своей цели.