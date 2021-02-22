Боррель пообещал России ввести персональные санкции в течение недели

ЕС решил ввести в течение недели новые санкции против России из-за Алексея Навального. "Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека", - заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Евросоюз анонсировал введение новых санкций в отношении России. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, речь идёт о персональных рестрикциях.

По его словам, ЕС намерен в течение недели ввести "новый режим санкций за нарушение прав человека". Он добавил, что представители ЕС уже пришли к политическому согласию по этому вопросу.

Кроме того, заметил Боррель, ЕС намерен расценивать Россию отныне как соседа, который действует как противник.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответствен за его арест и осуждение, - заявил глава дипломатии ЕС. - Надеюсь, это произойдёт скоро, надеюсь, что процесс займёт максимум неделю".

Ранее в СМИ появилась информация, что под санкции ЕС могут попасть четыре высокопоставленных чиновника. По информации источников, в чёрный список могут включить глав СКР, ФСИН, Генпрокуратуры и Росгвардии.