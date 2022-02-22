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Боррель пообещал нанести России "большой ущерб": Члены ЕС договорились о санкциях

22 февраля 2022, 21:00  •  245 • Политика
Евросоюз (ЕС) вводит санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они нанесут "большой ущерб".
Санкции введены против 27 физических и юридических лиц. По словам Борреля, новый пакет санкций Евросоюза "сильно ударит" по России.
Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России, который нанесёт ей большой ущерб,
- сказал глава дипломатии ЕС.
Президент России Владимир Путин не включён в санкционный список Евросоюза, уточнил Боррель.
Как сообщалось ранее, ЕС уже угрожал России "жёсткими санкциями". В частности, страны Евросоюза собирались ввести ограничения против тех лиц, которые были причастны к принятию решения о признании независимости ДНР и ЛНР.

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