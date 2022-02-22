Боррель пообещал нанести России "большой ущерб": Члены ЕС договорились о санкциях

Евросоюз (ЕС) вводит санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они нанесут "большой ущерб".

Санкции введены против 27 физических и юридических лиц. По словам Борреля, новый пакет санкций Евросоюза "сильно ударит" по России.

Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России, который нанесёт ей большой ущерб,

- сказал глава дипломатии ЕС.

Президент России Владимир Путин не включён в санкционный список Евросоюза, уточнил Боррель.

Как сообщалось ранее, ЕС уже угрожал России "жёсткими санкциями". В частности, страны Евросоюза собирались ввести ограничения против тех лиц, которые были причастны к принятию решения о признании независимости ДНР и ЛНР.