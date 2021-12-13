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Боррель похвастался главным успехом ЕС в 2021 году на примере с Лукашенко
13 декабря 2021, 22:30 • 16 • Политика
Бацька не сумел достичь своих политических целей, считают в Брюсселе
Главным достижением Брюсселя на дипломатическом направлении в уходящем году стало разрешение миграционного кризиса на польско-белорусской границе и перекладывание этой проблемы на плечи президента Республики Александра Лукашенко. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза.
"Мы сумели остановить потоки мигрантов в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой", – цитирует РИА "Новости" испанца.
По его словам, Брюссель вел переговоры с 24 государствами, откуда в Белоруссию направлялись беженцы.
Главным разочарованием 2021 года Боррель назвал кризис в Эфиопии и отсутствие на него должной реакции со стороны ЕС.
Ранее сегодня Александр Григорьевич повторил свою угрозу в адрес европейского сообщества перекрыть транзит российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в случае, если западные санкции против Белоруссии приведут к чрезвычайному положению в Республике. В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что никто не станет чинить Москве препятствия в выполнении обязательств по газовым соглашениям.
Напомним, Евросоюз вкупе с рядом других стран ввели очередной пакет рестрикций в отношении Минска. белорусская сторона ответила "взаимностью". Сам бацька на днях, выступая на заседании ЕАЭС, заявил о способности участников сообщества самостоятельно производить и обеспечить своих граждан памперсами и чипсами, вопреки всем западным ограничениям.
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