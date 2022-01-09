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Боррель озвучил две угрозы России
09 января 2022, 18:35 • 199 • Политика
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил две угрозы России. Они обе связаны с Украиной.
Боррель опубликовал заявление в своём блоге.
"Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России", - написал он.
Глава евродипломатии отметил, что в ЕС считают необходимым диалог с Россией о безопасности, однако такое же значение имеет "решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины".
Боррель отметил, что ЕС координирует свои действия с трансатлантическими и иными партнёрами. По его мнению, безопасность в Европе невозможна без безопасности в Незалежной. Дипломат сделал акцент: представители Киева должны присутствовать за столом переговоров, когда будут обсуждаться вопросы безопасности с Россией.
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