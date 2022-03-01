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Боррель отрицает вину за отмену визита Лаврова в СПЧ ООН: "Нет запрета"

01 марта 2022, 01:35  •  15 • Политика
Глава дипломатии ЕС Жозепп Боррель пояснил отмену визита главы МИД России Лаврова в Женеву на мероприятие ООН.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что санкции против главы МИД России Сергея Лаврова не означают запрета на визит в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению.
"Нет запрета на поездку по работе в Женеву. Предусмотрены исключения, которые касаются дипломатических поездок. А вот в отпуск он съездить не сможет", - пояснил позицию ЕС Боррель.
Ранее 28 февраля посольство России в Швейцарии заявило об отмене запланированного визита Лаврова в Швейцарию из-за запрета на полёты из России в Европу.
В дипмиссии России в Женеве заявили, что "визит главы МИД РФ Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменён из-за беспрецедентного запрета на полёт его самолёта в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции", сообщает "Интерфакс".
В МИД России пояснили, что обращение "к Секретариату ООН не дало результатов".
Лавров 28 февраля - 1 марта планировал посетить Женеву, где ожидалось его участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека, а также встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Евросоюз ввёл беспрецедентные санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации Украины для обеспечения безопасности нашей страны.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Армия России не представляет опасности для украинцев. Украина останется украинской. Страны Запада намерены втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.
В результате гражданской войны на Украине с 2014 года погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.

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