Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пакет "тяжёлых санкций" против России уже готов. Об этом ему сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Глава Минобороны России Сергей Шойгу был лаконичен, однако его ответ весьма доходчивый.

Кулеба в Twitter написал, что обсуждал с Жозепом Боррелем ситуацию с безопасностью.

"Он подтвердил: пакет тяжёлых для России санкций уже готов", - сообщил украинский министр.

Глава евродипломатии заверил его, что Евросоюз готов приложить усилия, чтобы поддержать Украину с политической и финансовой стороны. Кулеба поблагодарил ЕС за стремление действовать и жёсткую позицию.

Министр обороны России Сергей Шойгу тоже высказался по поводу санкций в отношении нашей страны. Он сделал это при встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

Шойгу отметил, что ни в русских, ни в английских словарях уже нет слов для обозначения этих санкций.

"И катастрофические, и потрясающие, и уничтожающие. Много разных слов", - добавил он.

Слова министра привёл Telegram-канал Zvezdanews.