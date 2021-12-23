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Боррель и Блинкен из-за Украины подали сигнал России: "Огромные последствия"

23 декабря 2021, 03:05  •  64 • Политика
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен из-за Украины подали сигнал России. "Огромные последствия", - пригрозили они.
22 декабря глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс распространил письменное заявление, в котором раскрывалось содержание телефонного разговора Блинкена и Борреля.
Ради поддержания независимости и территориальной целостности Украины стороны договорились действовать скоординировано.
"Подтвердили, что любая дальнейшая российская военная агрессия против Украины имела бы огромные последствия для России", - говорится в заявлении Прайса.
Представитель Госдепа сделал акцент, что Боррель и Блинкен сошлись во мнении о желании укреплять европейско-американское партнёрство, чтобы "отвечать на общие вызовы".
Ранее политолог Константин Двинский проанализировал последствия американской "игры в гегемона". Соединённые Штаты совершили большую ошибку, но упорно не хотят это признавать. Впрочем, Россия только выигрывает.

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