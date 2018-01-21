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Боровшийся за этику конгрессмен США домогался к своей помощнице

21 января 2018, 11:24  •  148 • Политика
Патрик Миэн использовал деньги налогоплательщиков, чтобы его жертвы не рассказали о его домогательствах.
Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан начал расследование появившейся появлением в СМИ информации о том, что один из конгресменов платил из бюджета за молчание женщины, которой он домогался. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.
Ранее The New York Times опубликовала статью о том, что конгрессмен-республиканец Патрик Миэн заключил конфиденциальное соглашение со своей экс-помощницей, чтобы она не оглашала информацию о его "чрезмерно навязчивых" ухаживаниях.
Речь шла о тысячах долларов, которые он выделял ей из средств налогоплательщиков. Теперь Миэн будет исключен из комитета палаты представителей по этике, который проведет разбирательство в его отношении.
Если информация подтвердится, Миэн должен будет возместить выплаченные его бывшей помощнице средства. До последнего времени он был членом комиссии в комитете по этике, расследовавшей обвинения в адрес других законодателей в сексуальных домогательствах.

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