Боровшийся за этику конгрессмен США домогался к своей помощнице

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Патрик Миэн использовал деньги налогоплательщиков, чтобы его жертвы не рассказали о его домогательствах.

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан начал расследование появившейся появлением в СМИ информации о том, что один из конгресменов платил из бюджета за молчание женщины, которой он домогался. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

Ранее The New York Times опубликовала статью о том, что конгрессмен-республиканец Патрик Миэн заключил конфиденциальное соглашение со своей экс-помощницей, чтобы она не оглашала информацию о его "чрезмерно навязчивых" ухаживаниях.

Речь шла о тысячах долларов, которые он выделял ей из средств налогоплательщиков. Теперь Миэн будет исключен из комитета палаты представителей по этике, который проведет разбирательство в его отношении.

Если информация подтвердится, Миэн должен будет возместить выплаченные его бывшей помощнице средства. До последнего времени он был членом комиссии в комитете по этике, расследовавшей обвинения в адрес других законодателей в сексуальных домогательствах.