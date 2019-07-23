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Боровой запросил убежище в Америке

23 июля 2019, 20:09  •  79 • В России

Некогда российский политик, соратник Валерии Новодворской и партнер Бориса Немцова, основатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой спешно покинул Россию и решил попросить политического убежища в США.

В настоящее время он находится в Лос-Анджелесе и через соцсеть «Фейсбук» даже просил помочь ему аренде квартиры «хорошо бы на берегу океана, но хороше бы не дороже 500 долларов» (Константин Натанович явно не в курсе цен на аренду жилья на побережье в Л-А, где за такую цену можно снять разве что не очень большую собачью будку). Правда, Боровой согласен снять жилье и подороже, но в «в долг». Потому что сейчас денег нет. А ведь это человек, который упрекал россиян, что они никчемны, поскольку не умеют зарабатывать (позже эта запись была очень существенно отредактирована).

Впрочем, речь сейчас не об этом. Константин Натанович очень беспокоится за свою безопасность, что и вынудило его (по его словам) спешно бежать из России, что и вынуждает его сейчас (опять же, согласно его интервью «Голосу Америки») просить США об убежище: «Я решил не испытывать судьбу и на всякий случай попросил политического убежища в США».

Как привиделось Боровому, в России за ним несколько лет, фиксируя все его передвижения, следили некие люди(!). И некие «эксперты» разъяснили ему, что это очень опасно, что это «установочная слежка», которую ведут для того, чтобы установить расписание человека.

- Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше, - якобы посоветовали «эксперты по безопасности» Боровому. И он помчался. Вернее, полетел. Ну как же, ведь в его сознании он опасен Кремлю, и тот его боится.

Боровой действительно последовательный борец с Путиным и Россией. Он поддерживал Дудаева, Саакашвили, практически всех, кто хотел развала и расчленения страны и перевода ее под внешнее управление. Вместе с Валерией Новодворской он организовал партию «Западный выбор» и вот, в полном соответствии с собственными устремлениями, в указанном направлении и отбыл.

Вместе с тем, особенно в последние годы он производил впечатление не очень адекватного человека, не мог выслушать даже одного предложения оппонента, чтобы не устроить свару. И всячески кичился при каждом удобно и не очень случае своим «черным поясом по каратэ». Правда, на практике навыки предпочитал не демонстрировать. В целом, впечатления счастливого человека, мягко говоря, он не производил. А у некоторых вызывал даже и жалость.

Может, действительно, в США ему будет легче без нас. А нам, конечно же, без него хуже точно не будет. А Боровому вполне можно организовать новую партию. «Пора валить», например. Или «Попросим убежище в США, кто последний. Я - за вами». На вкус и цвет. Выбирай, что хочешь.

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