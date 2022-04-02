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Бороться «с российской агрессией» Европа будет лишь до тех пор, пока в нос не ударит запах утерянной выгоды

02 апреля 2022, 01:00  •  63 • Война
Прозаическая гонка за барышом
Об этом говорят многие. И дело тут даже не в российских нефти и газе, без которых Европе не обойтись, а в том, что мировая экономика подошла к порогу очередного переворота в производстве, имеющего выраженный привкус цветных металлов.
Главной причиной смены риторики Запада в отношении России могут стать прибыли ТНК, упустить которые в начале движения к «зелёной» экономике, значит, опоздать в ближайшее будущее навсегда. Байденовский тезис о «борьбе между автократией и демократией» – не более чем прозаическая гонка за барышом. И эта гонка в очередной раз обнулит идеологические принципы демократии по-американски. «Геополитика никогда не бывает такой однозначной», – меланхолически отмечает британский The Economist.
Что смущает британцев в байденовской «битве»? Не только её примитивность, но ещё и вот это: «Если самый важный сторонник г-на Путина, Китай, является авторитарным, то и некоторые демократии совсем не однозначны. Индия, крупный покупатель российского оружия, отказывается осуждать Путина. Южная Африка, чья правящая партия поддерживает давнюю дружбу с бывшим Советским Союзом, возлагает часть вины за войну на НАТО. Президент Бразилии... придерживается нейтралитета. Израиль говорит, что он тянет время в надежде сыграть роль посредника».
Конечно, неудавшаяся попытка приставить к виску России украинский пистолет вызвала бурную реакцию Запада – там демонстрируют сегодня готовность принести в жертву «торжеству демократии» свой экономический интерес. Однако это только сегодня. Завтра немецкий бюргер, а вслед за ним и весь Евросоюз вспомнят, что заявленные ими цели «озеленения» экономики гораздо важнее того, как долго у власти в Киеве будут воинствующие националисты (нацисты). И первыми избавятся от последствий антироссийской истерии в экономике Соединённые Штаты. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже вывело из-под санкций российские минеральные удобрения.
Байден стал искать помощи у таких «авторитарных монстров», как Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, подтвердив, что пойдёт на любые компромиссы, чтобы «противостоять Путину» и минимизировать экономический ущерб США. А вот член НАТО Турция – она согласилась торговать с Россией за рубли, не закрыла своё воздушное пространство, не реагирующая на призывы к единству из Брюсселя. Даже Польша, торжествующая по поводу антироссийских санкций, не торопится перекраивать внутреннее законодательство, и Брюссель остерегается давить на Варшаву. Так что со своими геями и феминистками Польша, ставшая «прифронтовым государством», разберётся без советов Брюсселя.
Бороться «за демократию против автократии» Европа будет лишь до тех пор, пока в нос не ударит запах утерянной выгоды. МЭА спрогнозировало, что к 2050 году на долю ветра и солнечной энергии будет приходиться 70 процентов производства электроэнергии (только 9 процентов в 2020 году), а значит, спрос на такие металлы, как кобальт, медь, никель, жизненно важные для технологий и лежащие в основе производства всего – от электромобилей до возобновляемых источников энергии – будет расти лавинообразно и к 2030 году увеличится почти в семь раз. «Зелёный бум» принесёт гигантские доходы странам, которые станут «сверхдержавами зелёного сырья». Многие из них являются бедными экономиками и автократиями, но это не помешает им получать более 1,2 триллиона долларов годового дохода к 2040 году от продажи металлов, связанных с энергетикой.
Западные экономисты составили прогноз спроса и доходов на три вида ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) и семь цветных металлов (алюминий, кобальт, медь, литий, никель, серебро и цинк), которые имеют решающее значение для так называемого энергоперехода. Результаты показали, что в 2040 году расходы на ископаемое топливо по отношению к мировому ВВП сократятся вдвое, а доходы от «зелёных» металлов в абсолютном выражении почти утроятся.
Число крупных производителей сырьевых ресурсов, связанных с энергетикой, невелико и быстро сокращается. Из 58 компаний, работавших в прошлом году, сегодня остались 48. Более половины – в «автократиях». Основываясь на ожидаемом изменении их доходов от товаров, связанных с энергетикой, в лидеры («зеленые сверхдержавы») входят «демократии» – Австралия, где есть запасы всех перечисленных металлов, и Чили – 42 % мировых запасов лития и четверть месторождений меди.
Теперь «автократии»: Конго – 46 % мировых запасов кобальта (производит 70 % мировой добычи сегодня). Китай – богатейшие запасы алюминия, меди и лития. Индонезия, лежащая на горах никеля. Перу с почти четвертью мировых запасов серебра. Ни США, ни Евросоюза в списках «сверхновых» нет.
А теперь Россия... Что такое российский Удокан? Это третье в мире месторождение меди. Его ресурсы составляют 26,7 миллиона тонн меди. Производительность первой очереди горно-металлургического комбината «Удокан», вступающей в эксплуатацию в текущем году, 15 миллионов тонн руды в год. Вторая очередь позволит увеличить его мощность ещё на 24 миллиона тонн руды в год.
А Песчанка? Баимская медно-порфировая площадь в Билибинском районе Чукотки – богатейшее в мире месторождение. Его ресурсы оцениваются в 23 миллиона тонн меди и 2 миллиона килограммов золота. Для освоения месторождения потребовались современный порт, ледокол и плавучий энергоблок (единственный в мире), который осенью 2019 года Росатом доставил в Певек.
Помешать появлению новых сырьевых супердержав может только нехватка средств на капитальные затраты, поскольку, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос, «зелёная энергетика» должна начинать новые проекты уже сейчас. Wood Mackenzie считает, что к 2040 году на разведку и добычу цветных «зелёных» металлов потребуется 2 триллиона долларов. Только для добычи необходимого количества меди и никеля нужны капитальные затраты в размере 250-350 миллиардов долларов уже сейчас.
Это по силам еще одной «автократии» – Китаю. Красноречивый факт: в городе Колвези, в кобальтовом поясе Конго, босоногая детвора приветствуют всех иностранцев криками «нихао». Китайцы скупили здесь большинство крупных месторождений. В Индонезии китайские рабочие расчищают участки тропических лесов, чтобы добыть никель... Так что ясно, куда пойдут западные компании за «зелёными металлами», чтобы не опоздать в будущее.
Фото: REUTERS/POOL New
Елена ПУСТОВОЙТОВА

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