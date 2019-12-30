Бороться с "вражескими" информационными технологиями будет новый департамент МИД

В Министерстве иностранных дел России объяснили, чем будет заниматься новое подразделение в составе ведомства, сообщает РИА Новости. В МИД напомнили, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ведомстве будет создан 42-й департамент.

"Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), - прокомментировали в МИД. - В том числе - борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях".

Также 42-й департамент будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, международно-политические аспекты использования интернета.

"Департамент займётся подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами, - поясняют в МИД. – А также международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности".

Кроме того, департамент должен наладить работу в области разработки и согласования международных соглашении в данной сфере, курировать деятельность различных рабочих групп, координировать работу с международными организациями.