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Бороться с коронавирусом отправят студентов медвузов

24 апреля 2020, 17:35  •  45 • В России

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьера Михаила Мишустина подготовить к понедельнику приказ о направлении студентов медвузов в больницы для помощи пациентам с коронавирусом. С такой просьбой столичный градоначальник обратился к премьеру на заседании президиума Совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в пятницу.

- Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации, - заметил Собянин.

По его словам, в больницах уже ощущается нехватка кадров, и с каждым днем она будет все больше, поскольку коечный фонд для больных с коронавирусом постоянно увеличивается.

- Свободных кадров нет. Перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно, - заметил Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу.

Собянин также сообщил, что требуется создать еще больше мест в больницах для пациентов с коронавирусом. По его словам, загрузка коечного фонда в регионах сейчас приближается к 40% от минимально установленного плана.

- Динамика сегодня кажется вполне сглаженной. Но если она не будет снижаться в ближайшие две-три недели, а она не снижается, то многие регионы подойдут к дефициту коечного фонда. - сказал Собянин.

При этом, по его словам, чтобы создать в больницах места для больных с коронавирусом требуется минимум две недели.

- По решению, которое мы примем сегодня, мы получим результат в десятых числах или середине мая, - пояснил Собянин и привел в пример Москву.

Мэр рассказал, что по минимальному нормативу в столице должно было быть развернуто 12 тысяч коек. Сейчас их уже больше 16 тысяч. В ближайшие дни коек станет уже 20 тысяч, а позже — 27 тысяч.

- По мере необходимости запускаем блок за блоком, клинику за клиникой. Мы видим, что нам необходимо и дальше разворачивать мощности. Но бесконечно забирать из медицины, которая занимается другими вопросами – это скоропомощная, ургентная помощь, онкологические больные, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, – невозможно. Мы должны справляться и с другим потоком пациентов, - заметил мэр.

Поэтому, по его словам, столичные власти приняли решение развернуть 5 тысяч временных сооружений возле высокотехнологичных клиник. В пример Собянин привел «Коммунарку» и 58-ю клинику. На площадке «Коммунарки» будет развернуто еще полторы тысячи временных коек в дополнение к 800 койкам, которые сейчас есть в больнице.

Вид на строительство корпуса многопрофильного медицинского центра «Новомосковский».Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- Помимо этого я дал поручение проработать вопросы, связанные с развертыванием больших площадок для обсервационных целей, то есть изоляции больных, наблюдения за ними, - рассказал Собянин.

Его поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Важно отработать алгоритм и критерии для госпитализации тех или иных больных. Все больные с пневмонией должны быть госпитализированы, но на сегодняшний день в ряде субъектов (я знаю это доподлинно) койки занимаются больными с бессимптомными формами – ровно для того, чтобы их не в обсерватор, а на койку положить, изолируя их от семьи или от тех условий, где им быть не надлежит, - рассказала Попова.

По ее словам, чтобы таких ситуаций не возникало, по всей стране должен быть введен единый критерий для госпитализации больных с коронавирусом.

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