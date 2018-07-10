Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль отобьет затраты на войну сирийской нефтью
Прелюдия к «сделке века»: что обсудят Нетаньяху и Аббас на встречах с Путиным в ...
Поставленные на Украину Джавелины оказались дефектными (Руслан Осташко)
Трусы вместо спутников. Как нам спасти экономику
Главная / Украина

Бороться и искать: как Украина собирается разрабатывать новые газовые месторождения в Чёрном море

10 июля 2018, 17:24  •  91 • Украина
Минприроды Украины отправило исследовательское судно «Искатель» в Чёрное море для поиска новых месторождений газа. Так Киев пытается осуществить переход на полное самообеспечение голубым топливом до 2020 года, о котором власти республики говорят в последние месяцы. Однако эксперты считают, что реализовать эти планы не удастся: у государства нет ни денег, ни технологий, а все заявления чиновников — лишь политические уловки в преддверии президентских выборов. Об украинской «газовой мечте» — в материале RT.
 
Судно «Искатель» © Государственная служба геологии и недр Украины
 

Газовая автономия

Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие (входит в Минприроды Украины) отправило в рейс научно-исследовательское судно «Искатель». Его экипаж займётся поиском нефтегазовых залежей на северо-западном шельфе Чёрного моря. За 15-дневную экспедицию команда исследователей должна будет провести сейсморазведочные и геохимические работы в регионе.

«Перед нами поставили задачу найти собственные залежи нефти и газа, которые позволят Украине получить независимость от российских поставок. Правительство передаст разрешения на освоение этих территорий инвесторам, которые и обеспечат нашу страну этим видом топлива», — рассказал источник RT в Государственной службе геологии и недр Украины.

После присоединения Крыма к России Украина потеряла часть месторождений на черноморском шельфе, площадь которого сократилась в три раза — со 130 до 40 тыс. кв. км. Однако и эти территории, по словам собеседника RT, освоены только на 4%.

  • Судно «Искатель»
  • © Государственная служба геологии и недр Украины

О намерении Украины к 2020 году перейти на полное самообеспечение газом в конце февраля заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.

«Хочу, чтобы Украина стала государством, которое обеспечивает себя собственным газом. Эта идея позволит снизить цену на газ. Это можно сделать фундаментально в 2020 году», — отметил Гройсман в эфире украинского телевидения.

Об аналогичных планах говорили в «Нафтогазе» осенью прошлого года.

«Российский «Северный поток — 2», без сомнения, негативно отразится на экономике Украины, которая может остаться без транзитных доходов. В этой ситуации намного тяжелее будет договориться со странами Восточной Европы о реверсе российского газа, а приобретать его у «Газпрома» напрямую невозможно из-за сложных взаимоотношений между странами», — рассказал источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

По его словам, в последние годы предприятия и жители страны вынуждены экономить, сокращая потребление газа. Так, многие украинцы отапливают свои дома дровами, соломой, пеллетами из лузги подсолнуха.

«По сравнению с 1991 годом потребление газа на Украине сократилось практически вдвое, что связано с падением объёма промышленности. Часть топлива действительно добывается на территории страны. Поэтому осталось развалить остатки промышленности — и можно не приобретать российский газ», — заявил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.   

«Политический пиар»

С 2016 года власти Украины проводят политику по наращиванию добычи топлива внутри страны. Чиновники утверждают, что на территории государства располагается множество богатых газовых месторождений. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, подтверждённые запасы газа на 140 месторождениях, находящихся в разработке (с учётом территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР), составляют 276 млрд куб. м, а общий объём запасов в стране — 923 млрд куб. м.

  • Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» в Стрыйском районе Львовской области © Стрингер
  • РИА Новости
«Эти манёвры — подачка Киеву»: с какой целью Украина и США проводят совместные учения в Чёрном море

Тем не менее увеличить добычу не удаётся. Это можно наблюдать на примере одной из крупнейших компаний газовой отрасли — «Укргаздобыча».

«Компании с каждым месяцем всё труднее наращивать добычу, поскольку существующая ресурсная база компании истощена практически на 70%. Основным фактором, сдерживающим развитие новой ресурсной базы «Укргаздобычи», является отсутствие новых спецразрешений», — говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в начале июля.

У подавляющего большинства добывающих предприятий устаревшее оборудование, которое не может обеспечить стабильную работу, проинформировал источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

«Денег на модернизацию нет, а инвесторы неохотно вкладываются в подобные проекты. Цены на газ для потребителей устанавливают чиновники, а не рынок, поэтому инвесторы опасаются работы в убыток», — пояснил собеседник RT.

  • Газовая станция в украинском посёлке Орловка © Gleb Garanich
  • Reuters

По его словам, иностранные предприятия, которые могли бы теоретически работать в украинском газовом секторе, недовольны высоким уровнем коррупции на Украине, невозможностью защитить свои интересы в суде и низким уровнем жизни населения.

Порошенко призвал ЕС продолжить оказывать давление на Россию

«Вероятнее всего, Украине придётся договариваться о покупке российского газа напрямую. Резко увеличить объёмы добычи невозможно, а страны ЕС могут отказать в помощи. Есть ещё один, очень жёсткий вариант: перевести всё население на альтернативные виды топлива и полностью отказаться от газа», — констатировал источник RT в компании «Укргаздобыча».

Собеседник RT из партии «Народный фронт» считает, что заявления украинского премьера о намерении отказаться от покупки российского газа, а также поиск новых месторождений голубого топлива на шельфе — это «чистой воды политический пиар».

«Никто и ничего в ближайшие годы разрабатывать не будет. В последнее время Россию демонизируют, поэтому любое заявление против этой страны — гарантированная поддержка определённой группы избирателей. Чем ближе выборы, тем больше будет подобных заявлений», — подчеркнул он.

Не разделяет оптимизма властей и директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Вероятность открытия новых месторождений газа и нефти крайне низкая, и Украина просто выбрасывает деньги на ветер, когда отправляет свои корабли в Чёрное море с целью провести геологическую разведку. Шельф уже давно исследован, и если раньше там не сделали открытий, то и сейчас ситуация не изменится», — полагает эксперт.

По его словам, проводить исследовательские работы на шельфе было бы гораздо эффективнее в партнёрстве с Россией, у которой есть достаточный опыт в данном направлении. Но для этого, отметил Данилин, Киеву необходимо отказаться от территориальных претензий к Москве. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
91
Источник
Похожие новости
10 июля 2018, 10:39
«Войны не будет - Киев прижал уши»: Захар Прилепин покидает Донбасс
09 июля 2018, 18:39
«Нет причин для компромисса»: почему президенты Украины и Польши не почтили вместе память жертв Волынской резни
10 июля 2018, 12:24
В Киеве несколько сотен шахтеров пикетируют Верховную раду

09 июля 2018, 21:54
«Эти манёвры — подачка Киеву»: с какой целью Украина и США проводят совместные учения в Чёрном море
10 июля 2018, 10:54
Эксперт оценил заявление депутата Рады Украины об «убийстве страны» повышением цен на газ
10 июля 2018, 17:24
Бороться и искать: как Украина собирается разрабатывать новые газовые месторождения в Чёрном море
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 июля 2018, 10:24
Итоги недели. «Наши – герои. Мы гордимся ими!»
06 июля 2018, 06:25
Одни белые: сборную России обвинили в расизме (Руслан Осташко)
07 июля 2018, 19:39
Крокодил не ловится, не растет кокос и … «Джавелины» не летают?
05 июля 2018, 02:56
Прогулка по Кpымy. Аэропорт, Eвпатория
07 июля 2018, 14:39
В Госдуме заявили, что возможная попытка Киева отнять Крым силой приведёт к краху Украины
06 июля 2018, 09:24
От флагмана до банкрота: почему на Украине разорился производитель авианосцев
04 июля 2018, 14:20
Прогулка по Кpыму. Ч1. Ялта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.