Бороться и искать: как Украина собирается разрабатывать новые газовые месторождения в Чёрном море

Минприроды Украины отправило исследовательское судно «Искатель» в Чёрное море для поиска новых месторождений газа. Так Киев пытается осуществить переход на полное самообеспечение голубым топливом до 2020 года, о котором власти республики говорят в последние месяцы. Однако эксперты считают, что реализовать эти планы не удастся: у государства нет ни денег, ни технологий, а все заявления чиновников — лишь политические уловки в преддверии президентских выборов. Об украинской «газовой мечте» — в материале RT.

Газовая автономия

Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие (входит в Минприроды Украины) отправило в рейс научно-исследовательское судно «Искатель». Его экипаж займётся поиском нефтегазовых залежей на северо-западном шельфе Чёрного моря. За 15-дневную экспедицию команда исследователей должна будет провести сейсморазведочные и геохимические работы в регионе.

«Перед нами поставили задачу найти собственные залежи нефти и газа, которые позволят Украине получить независимость от российских поставок. Правительство передаст разрешения на освоение этих территорий инвесторам, которые и обеспечат нашу страну этим видом топлива», — рассказал источник RT в Государственной службе геологии и недр Украины.

После присоединения Крыма к России Украина потеряла часть месторождений на черноморском шельфе, площадь которого сократилась в три раза — со 130 до 40 тыс. кв. км. Однако и эти территории, по словам собеседника RT, освоены только на 4%.

Судно «Искатель»

© Государственная служба геологии и недр Украины

О намерении Украины к 2020 году перейти на полное самообеспечение газом в конце февраля заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.

«Хочу, чтобы Украина стала государством, которое обеспечивает себя собственным газом. Эта идея позволит снизить цену на газ. Это можно сделать фундаментально в 2020 году», — отметил Гройсман в эфире украинского телевидения.

Об аналогичных планах говорили в «Нафтогазе» осенью прошлого года.

«Российский «Северный поток — 2», без сомнения, негативно отразится на экономике Украины, которая может остаться без транзитных доходов. В этой ситуации намного тяжелее будет договориться со странами Восточной Европы о реверсе российского газа, а приобретать его у «Газпрома» напрямую невозможно из-за сложных взаимоотношений между странами», — рассказал источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

По его словам, в последние годы предприятия и жители страны вынуждены экономить, сокращая потребление газа. Так, многие украинцы отапливают свои дома дровами, соломой, пеллетами из лузги подсолнуха.

«По сравнению с 1991 годом потребление газа на Украине сократилось практически вдвое, что связано с падением объёма промышленности. Часть топлива действительно добывается на территории страны. Поэтому осталось развалить остатки промышленности — и можно не приобретать российский газ», — заявил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Политический пиар»

С 2016 года власти Украины проводят политику по наращиванию добычи топлива внутри страны. Чиновники утверждают, что на территории государства располагается множество богатых газовых месторождений. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, подтверждённые запасы газа на 140 месторождениях, находящихся в разработке (с учётом территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР), составляют 276 млрд куб. м, а общий объём запасов в стране — 923 млрд куб. м.

Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» в Стрыйском районе Львовской области © Стрингер

РИА Новости

Тем не менее увеличить добычу не удаётся. Это можно наблюдать на примере одной из крупнейших компаний газовой отрасли — «Укргаздобыча».

«Компании с каждым месяцем всё труднее наращивать добычу, поскольку существующая ресурсная база компании истощена практически на 70%. Основным фактором, сдерживающим развитие новой ресурсной базы «Укргаздобычи», является отсутствие новых спецразрешений», — говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в начале июля.

У подавляющего большинства добывающих предприятий устаревшее оборудование, которое не может обеспечить стабильную работу, проинформировал источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

«Денег на модернизацию нет, а инвесторы неохотно вкладываются в подобные проекты. Цены на газ для потребителей устанавливают чиновники, а не рынок, поэтому инвесторы опасаются работы в убыток», — пояснил собеседник RT.

Газовая станция в украинском посёлке Орловка © Gleb Garanich

Reuters

По его словам, иностранные предприятия, которые могли бы теоретически работать в украинском газовом секторе, недовольны высоким уровнем коррупции на Украине, невозможностью защитить свои интересы в суде и низким уровнем жизни населения.

Порошенко призвал ЕС продолжить оказывать давление на Россию «Вероятнее всего, Украине придётся договариваться о покупке российского газа напрямую. Резко увеличить объёмы добычи невозможно, а страны ЕС могут отказать в помощи. Есть ещё один, очень жёсткий вариант: перевести всё население на альтернативные виды топлива и полностью отказаться от газа», — констатировал источник RT в компании «Укргаздобыча».

Собеседник RT из партии «Народный фронт» считает, что заявления украинского премьера о намерении отказаться от покупки российского газа, а также поиск новых месторождений голубого топлива на шельфе — это «чистой воды политический пиар».

«Никто и ничего в ближайшие годы разрабатывать не будет. В последнее время Россию демонизируют, поэтому любое заявление против этой страны — гарантированная поддержка определённой группы избирателей. Чем ближе выборы, тем больше будет подобных заявлений», — подчеркнул он.

Не разделяет оптимизма властей и директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Вероятность открытия новых месторождений газа и нефти крайне низкая, и Украина просто выбрасывает деньги на ветер, когда отправляет свои корабли в Чёрное море с целью провести геологическую разведку. Шельф уже давно исследован, и если раньше там не сделали открытий, то и сейчас ситуация не изменится», — полагает эксперт.

По его словам, проводить исследовательские работы на шельфе было бы гораздо эффективнее в партнёрстве с Россией, у которой есть достаточный опыт в данном направлении. Но для этого, отметил Данилин, Киеву необходимо отказаться от территориальных претензий к Москве.