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«Бороться до последнего»: освободившаяся из колонии мать отстояла свои родительские права в суде

25 марта 2020, 18:30  •  62 • В России
Благодаря решению Смоленского областного суда жительница Вязьмы Людмила Васильева сможет забрать родную дочь из детского дома. Женщина два года назад освободилась из мест лишения свободы и всё это время пыталась вернуть себе ребёнка. В 2018 году районный суд восстановил Васильеву в родительских правах, однако органы опеки опротестовали это постановление. 24 марта судебная тяжба была завершена — областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.
 
© Фото из личного архива
 

В Смоленской области закончилось рассмотрение дела о лишении родительских прав Людмилы Васильевой, которая, освободившись из колонии, боролась за возможность воспитывать родную дочь. Ещё в 2018 году отдел опеки и попечительства администрации Вяземского района направил в суд иск с требованием лишить женщину родительских прав, указав, что она не принимает необходимые меры, чтобы вернуть ребёнка. Районный суд встал на сторону матери, однако органы опеки подали апелляцию. 24 марта Смоленский областной суд постановил оставить решение предыдущей инстанции без изменений. Теперь Людмила сможет забрать дочь из Шаталовского детского дома, где девочка воспитывалась последние четыре года.

RT ранее рассказал историю Людмилы. В 2017 году она условно-досрочно освободилась из колонии и сразу же обратилась в органы опеки, заявив, что хочет забрать из интерната дочь Ангелину, которой на тот момент было семь лет.

«Когда я узнала, что она в детском доме, сделала всё возможное, чтобы как можно скорее выйти из колонии досрочно. Я сама воспитывалась в детском доме и знаю, что это такое. За свою дочь я буду бороться до последнего», — рассказала женщина.  

В городе Вязьме у Людмилы была двухкомнатная квартира, которую местные власти выдали ей за многолетнюю работу дворником. Чтобы забрать ребёнка, она должна была устроиться на официальную работу, отремонтировать квартиру и доказать органам опеки, что встала на путь исправления. На это у Людмилы ушло несколько месяцев, однако весной 2018 года органы опеки подали в суд, посчитав, что женщина не готова быть матерью.

Так, по словам начальницы отдела опеки и попечительства администрации Вяземского района Смоленской области Надежды Кустарёвой, Васильева несколько месяцев не навещала дочь, не выходила на связь с опекой и на момент подачи иска не была официально трудоустроена. Кроме того, в опеке отметили, что женщина была дважды судима и лишена родительских прав в отношении двух старших детей.

При этом Кустарёва отметила, что после первого срока, когда Васильева жила с дочерью, претензий к ней не было, но затем женщина снова нарушила закон. 

Важна поддержка

После подачи иска органами опеки руководство Шаталовского детского дома обратилось в фонд «Дети наши» и попросила сотрудников помочь Людмиле вернуть дочь.

Руководитель программы воссоединения семей Диана Зевина в разговоре с RT отметила, что дети практически всегда тянутся к родителям, несмотря на их прошлые ошибки. По её словам, в таких ситуациях необходимо смотреть на то, как родитель исправляет свою жизнь.

«Нужно руководствоваться тем, что мы имеем на данный момент. Сейчас Людмила — добропорядочный гражданин, она ездит к ребёнку, работает, обустраивает дом. Конечно, мы не знаем, что случится в будущем. Если исходить из того, что может произойти потом, то никому нельзя рожать детей и воспитывать их — мы все смертны и уязвимы, — пояснила общественница. — Ангелина испытывала серьёзный стресс именно из-за того, что была разлучена с матерью».

Зевина добавила, что в большинстве случаев речь идёт об отцах и матерях, которые хотят вернуть детей, но не всегда понимают, как исполнять свои родительские обязанности: «Конечно, мы не помогаем возвращать детей в семьи, где они могут подвергаться физическому, сексуальному или моральному насилию».

Сотрудники фонда планируют сопровождать семью и после того, как Ангелина вновь переедет жить к маме.

«Очень важна психологическая поддержка: сейчас мама и дочь хотят жить вместе, но когда эта мечта исполнится, они могут столкнуться с трудностями в общении или совместной жизни. Тем более, скоро у девочки начнётся переходный период, поэтому психолог будет помогать ей адаптироваться к родной семье. Людмила работает, но зарплата у неё невысокая, поэтому, если будет необходимо, фонд может оказать какую-то материально-бытовую помощь», — рассказала Зевина.

Также за семьёй будут присматривать и органы опеки Вяземского района — посещать квартиру, следить за здоровьем и учёбой девочки. При этом у сотрудников опеки очень большая нагрузка — под попечением районного отдела находится около 50—60 неблагополучных семей, сопровождением которых занимаются всего четыре человека.

По мнению сотрудников фонда, органы опеки подали апелляцию в суд, чтобы перестраховаться — ведь когда ребёнка возвращают в семью, признанную неблагополучной, опека обязана наблюдать за ней.

«Если что-то случится с этим ребёнком, то ответственность, вплоть до уголовной, понесут в том числе и сотрудники органов. Если же мать лишают родительских прав, а ребёнка отдают в интернат, то опека больше не несёт за него ответственность», — пояснила RT Диана Зевина.

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