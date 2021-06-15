Боролись с набегами русских, героически служили в СС. Какой истории учат детей в Азербайджане

Одно из главных направлений современной идеологической войны – это "битва за молодёжь", "битва за прошлое". Врать пожилым гражданам "постсоветских" республик, часть из которых ещё помнят, как оно было на самом деле, порой затруднительно. Поэтому главный удар наносится по молодёжи, причём ещё со школьной скамьи. Когда группа российских экспертов проанализировали 187 учебников истории из 12 стран бывшего СССР, то обнаружилось, что о нашем пребывании в едином государстве и о русских, в частности, там не сказано буквально ничего доброго.

Думаю, многим читателям будет небезынтересно, какими именно пытаются представить русских наши нынешние "небратья" своим детям. Поэтому расскажу по каждым в отдельности. А начать хочу с Азербайджана, который поставил своеобразный рекорд, объявив русских своими врагами начиная аж с VIII века!

Читаем, чему учат азербайджанских детишек в школе:

Алчность, приведшая к разбоям. Распад Арабского халифата создал возможность для нашествий славян на Прикаспийские области. Азербайджан с его плодородными землями представлял для них лакомый кусок… Набеги славян начались ещё в IX веке. В начале X века набеги и грабежи ещё более участились… Исконно азербайджанские земли всегда подвергались набегам чужеземцев… Славяне, укрепившись на островах Пираллахи, Зиря, Зенбиля, Сары и др., совершали набеги, чинили бесчинства над мирным населением, брали в плен женщин и детей.

Ну просто ужас-ужас-ужас!!! Но это если не знать настоящую историю…

Откуда пошла есть "исконно азербайджанская земля"

Для начала уточним термины. Какие земли имеются в виду? До самого образования СССР народа, называемого "азербайджанцами", не существовало: в документах Российской Империи были "закавказские турки" и иногда "бакинские татары". Хотя провинция с названием Азербайджан (понятие чисто географическое) имелась в составе Ирана, и её жителей можно при желании назвать "азербайджанцами" по имени занимаемой территории (примерно, как "москвичи" или "рязанцы").

Кстати, согласно энциклопедии "Британика" азербайджанцы, строго говоря, даже никакие не тюрки: их предки были ираноязычными коренными народами Закавказья и входили в состав Персидской империи, проживая в том числе в провинции с названием Азербайджан. Тюрки появились здесь только в ХI веке с момента вторжения турок-сельджуков и начавшейся следом миграции в регион тюркских племён.

Не было никакого Азербайджана и в Российской Империи, а поначалу – и в СССР (была единая Закавказская ССР). Но позже начинает выстраиваться союз большевиков с возникшей на обломках Османской империи Турецкой республикой Кемаля Ататюрка, которому Ленин давал кредиты и оружие для борьбы, в том числе с армянами. Большевики ударили по армянским дашнакам с тыла и забрали то, что впоследствии стало Армянской ССР. Так вот, чтобы потрафить практически единственному на тот момент союзнику, СССР расчленил одного из учредителей Союза - Закавказскую ССР - на Грузинскую, Армянскую и Азербайджанскую ССР. С этого момента можно говорить о неиранском Азербайджане и азербайджанцах.

На кого же и зачем совершали набеги древние русы?

Были ли русские набеги на прикаспийские города? Были, конечно. Но весь вопрос – против кого и почему.

Первые морские набеги славяно-русских и варяжских дружин на Каспий начались между 864 и 884 годами. Вот только направлены они были не против "мирных азербайджанцев", а против дейлемитов – весьма агрессивных горцев Табаристана, захвативших ряд городов и дестабилизировавших всю прикаспийскую торговлю. Что очень не понравилось купцам-рахдонитам, рулившим Хазарским каганатом, который (внимание!) контролировал единственный (!) доступный русам выход в Каспийское море. То есть захватившие и разграбившие принадлежавший дейлемитам город Абаскун русские дружины в данной ситуации были наёмниками хазар. Ибо составлявшие основу их войска мусульманские наёмники с "единоверцами" сражаться отказывались.

В 909-910 годах – второй набег, и снова через хазар на дейлемитов. Русы (16 кораблей, около 1,5 тысячи воинов) снова взяли и разграбили Абаскун, но, согласно арабским источникам, были разбиты и почти все погибли. Что ж, пиратство – дело рискованное…

Самый мощный и массовый набег состоялся в 913-914 годах. Русы снова пришли через хазар (которые в союзе с дагестанскими князьями воевали с Дербентом и Ширваном), пообещав им по возвращении половину добычи. Атакам подверглись Дейлем, Гилян, Табаристан, Абаскун, затем Арран и Ширван. Именно об "ужасах" этого набега, бывшего, по сути, частью хазарско-дейлемитской (а отнюдь не "русско-азербайджанской") войны, повествуют вышеприведёнными цитатами современные азербайджанские учебники. В районе нынешнего Баку правитель Ширвана напал на них, собрав многотысячное войско и ополчение, но был разбит русами. Когда грабить стало уже нечего, русы ушли, честно отдав хазарскому правителю половину добычи. Но практичные хазары (рассудив, что половина – это меньше, чем целое) разрешили своим мусульманским войскам "отомстить за единоверцев" и расправиться с русами, что и было сделано.

Речь, таким образом, идёт об обычных набегах за добычей, которыми в те времена не промышлял только ленивый. Единственный раз, когда набег превратился в завоевание, случился в 943-944 годах. Русы захватили богатый город Бердаа, но грабить его вопреки обыкновению не стали, а обещали жителям защиту и свободу вероисповедания в обмен на лояльность. Однако когда дейлемитское войско начало безуспешно осаждать город, жители то и дело били в спину совершавшим успешные вылазки русам. К тому же по причине непривычной пищи и обилия фруктов в дружине начались кишечные заболевания, унесшие больше жизней, чем бои. Русы поняли, что Бердаа им не удержать, сели в корабли и ушли.

Все эти исторические события приведены здесь с единственной целью – мы видим, что никакой "русской агрессии" и попыток завоевать территорию нынешнего Азербайджана не было. Русы выступали как союзники хазар, от которых ещё не обретшая силу Русь серьёзно зависела. Так что если кому-то и могут предъявлять претензии азербайджанские историки, так это хазарам, а никак не нам. Тем более что пришедшая к власти в Киеве в 945 году княгиня Ольга круто изменила политику, встав на сторону Византии против Хазарии. А через 20 лет её сын Святослав вместе в печенегами и торками разгромил Хазарский каганат. И с тех пор никаких русских набегов на Каспий не было.

О "зверствах" – подлинных и мнимых

Создавая образ "русских оккупантов" как демонических голливудских злодеев, авторы учебника при описании любых действий русских, их намерений используют такие слова, как "жестокий", "вероломный", "алчный". Все же прочие "вторжения" описаны куда более мягко. Например, вторжение в VII веке арабов, насаждавших ислам и свою власть "огнём и мечом" более столетия (именно против них поднимал в иранском Азербайджане восстания знаменитый Бабек-хуррамит). Не менее кровавым и разрушительным было вторжение в XI веке тюрок-сельджуков, после которого в регион стали переселяться тюркские племена, отчего Азербайджан, собственно, и стал "тюркоязычным". То есть имела место не только военная, но и культурная оккупация.

В контексте модного сегодня в Азербайджане "тюркского единства" не акцентируют внимание на подлинном геноциде, устроенном турецким султаном Селимом накануне войны с Ираном мусульманам-шиитам (азербайджанцы – в основном шииты), когда разом вырезали более 30 тысяч человек.

Да и владычество Ирана (частью которого была большая часть Азербайджана) особым гуманизмом никогда не отличалось: "азербайджанская" тюркская династия Каджаров сама правила в Иране с 1789 года и пролила реки крови не только в Грузии, но и в мусульманских Туркмении и Хорасане и иных местах, пока их империя не была дважды разгромлена в русско-персидских войнах.

Хорошо, пусть это творили персы, хотя и под "азербайджанским" руководством. Но вряд ли попали в азербайджанские учебники описания собственно азербайджанских зверств, коих тоже было немало.

Про армяно-азербайджанские взаимные погромы в ходе Гражданской войны не будем – это их давний антагонизм. Но как забыть массовые убийства азербайджанскими (их тогда называли, впрочем, "закавказские татары") бандами русских солдат, возвращавшихся эшелонами домой с турецкого фронта? Сразу против падения Временного правительства в 1917 году азербайджанская националистическая партия "Мусават" (теперь они в Азербайджане – "герои") призвала мусульман к религиозной войне (!) со всеми иноверцами. Желающих поучаствовать нашлось предостаточно: как писала газета "Каспий", волну насилия невозможно было остановить:

Разбойничьи банды разграбили соседние с Елизаветполем (ныне – г. Гянджа в Азербайджане) поселения… все станции от Елизаветполя до Евлаха разграблены. В Елизаветполе были разгромлены казармы, продовольственные магазины, склады.

Пограбив и организовавшись в банды, решили взяться за русских солдат. Тифлисский межнациональный военный совет (политически там заправляли грузины, но в качестве боевиков выступали мусаватисты) принял решение, по которому оружие и боеприпасы русских частей, дислоцированных на железных дорогах, должны были переходить в руки мусульманских частей. В итоге эшелоны блокировались на станциях и зверски расстреливались. Самой громкой была резня, устроенная с 9 по 12 января 1918 года на перегоне станций Шамхор - Далляр. Азербайджанские бандиты организовали нападение на возвращавшуюся с фронта русскую воинскую часть (ведь они воевали с "единоверцами"-турками!) и перебили до 5000 не ожидавших нападения на "своей" территории солдат и офицеров. Ни памятника, ни памяти о Шамхорской резне, которой в 2018 году исполнилось 100 лет, в России, понятно, нет – потому как "братский" Азербайджан и всё такое… Ну и тем более незачем знать об этом азербайджанским школьникам.

Я уж не говорю о массовом погроме в Баку в 1990 году, в ходе которого "интернациональный" город вдруг принялся массово резать всегда живших рядом соседей-армян, а затем переключился и на русских – из "смешанных семей" и военнослужащих с их семьями. Погром был остановлен только вводом в город войск, который азербайджанцы считают чуть ли не преступным, а погибших при сопротивлении солдатам земляков ежегодно поминают как "шахидов" (т.е. "борцов за веру"). Что же до самого погрома, то своим детишкам они охотно рассказывают, что организовали собственную резню… сами армяне, чтобы отвлечь внимание от Карабаха.

В составе России и СССР

А теперь – о том, что говорится в учебниках о совместном нашем бытии в составе Российской Империи, а затем – СССР. Оказывается, начавшееся в конце XVIII века присоединение к России нескольких враждующих между собой ханств, имевшихся на территории современного Азербайджана, было "антиазербайджанской экспансией" и чуть ли не геноцидом:

Природные богатства Азербайджана, в особенност имевшиеся тут богатейшие залежи полезных ископаемых, хорошо были известны русской науке. Не случайно, что правительство Екатерины II связывало присвоение указанных богатств с оккупацией этой страны.

"Страны", как мы помним, никакой не было, а ханства, находившиеся в вассальной зависимости от Ирана, были присоединены в результате победоносных для России двух русско-персидских войн.

Вся дальнейшая история, вся политика России и СССР изображается в азербайджанских учебниках сплошным геноцидом:

В результате политики этнической чистки и геноцида, целенаправленно осуществляемой в последние два века на Кавказе против азербайджанцев, наш народ пережил тяготы и лишения, национальные трагедии.

То, что именно в этот период из феодальных ханств был, по сути, сформирован будущий азербайджанский народ, создана промышленность, наука, найдена ставшая доныне основой азербайджанского процветания бакинская нефть, что именно в составе СССР (по сути – "Большой России") азербайджанцы впервые за много столетий получили свою собственную национальную государственность (пусть и в ограниченном "советском" формате) – об этом почему-то забыто.

То есть, с одной стороны, Россия вроде как азербайджанцев два века "геноцидила", а с другой – едва ли не всё, что имеет и чем гордится суверенный Азербайджан, создано именно во время его пребывания в составе России и получено в качестве "советского наследства". То есть появилось не ВОПРЕКИ включению в общеимперский проект, а как раз ВСЛЕДСТВИЕ этого включения.

Особенно показательно, как освещается в учебниках тема Великой Отечественной войны. С одной стороны, констатируется, что "СССР (а значит, и Азербайджанская ССР тоже)

вышел из войны победителем,

не забывая упомянуть, что

в достижении этой победы азербайджанскому народу принадлежат большие заслуги.

Но, с другой стороны, здесь же героизируются азербайджанские эсэсовские части:

22 декабря 1941 года Гитлер распорядился о создании из мусульман Кавказа особых национальных воинских частей… Воинское соединение, состоящее из кавказских мусульман, активно участвовало во взятии стратегических высот Моздока, Казбека и Эльбруса. Немцы высоко оценили их боевые качества, наградив многих из них медалями.

То есть в герои зачислены по этническому принципу все (!) азербайджанцы – вне зависимости от того, на чьей стороне и за что они воевали! При этом как-то не акцентируется тот факт, что азербайджанцы-эсэсовцы наверняка стреляли в азербайджанцев-красноармейцев, и наоборот.

Согласитесь, что подобная "двойственность" в отношении войны и общей Великой Победы разительно напоминает подходы нынешних украинских "бандеровцев от истории": с одной стороны, "это и наша Победа", а с другой, фашистские прихвостни – это "борцы за национальную независимость". Впрочем, чему мы удивляемся? Единые причины (русофобия как основа государственной идеологии) неизбежно приводят к признанию "хероями" любых палачей и предателей, если только и они тоже являются русофобами.

И каков вывод?

Разумеется, ни в коем случае мы не должны уподобляться "бывшим нашим", полагающим, что демонстративная русофобия, закладываемая в сознание их юных сограждан со школьной скамьи, добавит им национального самосознания и любви к суверенной Родине. Всё это – духовная НИЗОСТЬ, проистекающая от подсознательно осознаваемых "комплексов неполноценности", которые нам, русским, не свойственны от природы. Как и ветхозаветный принцип "око за око".

Но не стоит также и ничего забывать, как мы в недавнем прошлом делали не раз, боясь обидеть неверных "друзей" и "бывших братьев". Важно понять, что "бывших братьев" не бывает вообще: человек (пусть даже не родной нам по крови) является и считается нашим братом, если он относится к нам как брат и ведёт себя соответственно. Очень многих граждан "постсоветских" республик мы по инерции продолжаем воспринимать как "вчера ещё наших", ставших иностранцами волею судеб и произволом политиков. Но почти все они, приезжающие нынче к нам зарабатывать деньги, давно уже не "наши", в ментальном плане – иностранцы, часто с негативом и предубеждением к нам относящиеся. Бывшего "общего" и даже "советского" в них, выросших и сформировавшихся на подобных учебниках, уже нет ничего.

Эту данность совершенно необходимо учитывать в нашей внутренней политике при отношении к разного рода диаспорам и этническим группам. Не только к азербайджанцам, разумеется. Сейчас готовятся к выходу статьи о том, что пишут о русских и как трактуют нашу совместную историю в школьных учебниках других "постсоветских" стран. Право же, знакомство с этим поможет многим из нас лучше понимать мотивы некоторых действий наших нынешних давно уже "небратьев".