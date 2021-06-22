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Бородай сделал признание о "майдане" в России: "Попытки были"
22 июня 2021, 13:40 • 163 • Политика
Глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай откровенно рассказал о несостоявшемся "майдане" по украинскому сценарию в России. Он не стал скрывать, что попытки устроить его были неоднократно.
Гостем очередного выпуска программы "Интервью" на "Первом русском" стал председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он побеседовал с ведущей Еленой Афониной о самых актуальных проблемах ДНР и ЛНР, обсудил с ней ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также высказался о текущей политической обстановке в России.
В частности, Бородай ответил на вопрос Афониной о том, не замечал ли он признаков того, что Россия может пойти по сценарию, выбранному Украиной:
По словам Александра Бородая, такие "ростки" действительно возможны.
"Более того, есть довольно большая группа людей, поддерживаемая нашими противниками, которые пытаются инициировать подобного рода движения", - подчеркнул политик.
- добавил он.
Однако России, чтобы избежать переворотов и бунтов, нужно решать реальные проблемы, волнующие общество, уверен Бородай. Он назвал одной из таких проблем закрытие для народа "социальных лифтов".
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