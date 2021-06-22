Бородай сделал признание о "майдане" в России: "Попытки были"

Глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай откровенно рассказал о несостоявшемся "майдане" по украинскому сценарию в России. Он не стал скрывать, что попытки устроить его были неоднократно.

Гостем очередного выпуска программы "Интервью" на "Первом русском" стал председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он побеседовал с ведущей Еленой Афониной о самых актуальных проблемах ДНР и ЛНР, обсудил с ней ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также высказался о текущей политической обстановке в России.

В частности, Бородай ответил на вопрос Афониной о том, не замечал ли он признаков того, что Россия может пойти по сценарию, выбранному Украиной:

Когда ты видишь, как развиваются события, когда страна, которая из очень крепкого экономического и военного переходит в состояние абсолютно распластанное, лижущее пятки всем, кому можно, и продающее свой народ. Ростки подобных сценариев в России вы видите?

По словам Александра Бородая, такие "ростки" действительно возможны.

"Более того, есть довольно большая группа людей, поддерживаемая нашими противниками, которые пытаются инициировать подобного рода движения", - подчеркнул политик.

Попытки были всё это время. Пока они, слава Богу, купируются довольно эффективно. И значительная часть народонаселения России, может, и не очень хорошо знает историю родной страны или мировую историю, но в целом прививку от революции получила и наглядные примеры окружающих стран как-то влияют на умонастроения,

- добавил он.

Однако России, чтобы избежать переворотов и бунтов, нужно решать реальные проблемы, волнующие общество, уверен Бородай. Он назвал одной из таких проблем закрытие для народа "социальных лифтов".