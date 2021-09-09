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Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"

09 сентября 2021, 11:45  •  383 • Политика
Александр Бородай в ходе празднований Дня освобождения Донбасса говорил о войне, которая, к сожалению, не остановилась. Более того, каждый житель понимает, что новых боевых действий не избежать. "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся", - сказал Бородай.
Накануне Александр Бородай принимал участие в праздничных мероприятиях, организованных в честь Дня освобождения Донбасса. На Донетчину прибыла большая делегация из России, а также из Южной Осетии. Как рассказывал ранее Царьград, побывал в Донбассе и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. Участники события высадили на Саур-Могиле "Русский лес" в честь единения Донбасса и России, впереди большая программа.
Одной из точек визита стал аэропорт Донецка. Место знаковое для каждого, кто вынужден был оказаться так близко к войне, что не забудет её никогда. В беседе с нашими журналистами Александр Бородай признался:
Бывая в Донбассе, я так или иначе посещаю места боевых действий, какие-то воинские части. Тем более что во многих из них продолжают служить члены Союза добровольцев Донбасса. И конечно, мне интересно и полезно побывать на передовой, чтобы не терять ощущения войны, которая началась в 2014-м и пока до сих пор не закончилась. Хотя уже после 2015 года перешла в позиционную фазу. Но война-то есть, она никуда не делась. И мы, к сожалению, ждём, когда она перейдёт в фазу высокой интенсивности. Ждём не потому, что это какая-то светлая мечта или надежда. Донбасс готовится к войне вынужденно. Не обойдётся.
Защитники Донбасса сегодня "танцуют от обороны", добавил Александр Бородай, поскольку взяли на себя все принятые в рамках Минских соглашений договорённости. Но противник эти договорённости нарушает и не прекращает огонь.
Поэтому мы ждём наступления. Готовы его отбивать и, конечно, наступать, двигаться дальше, освобождать территории Донбасса, которые пока находятся в оккупации, - подчеркнул Бородай.

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