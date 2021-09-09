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Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
09 сентября 2021, 11:45 • 383 • Политика
Александр Бородай в ходе празднований Дня освобождения Донбасса говорил о войне, которая, к сожалению, не остановилась. Более того, каждый житель понимает, что новых боевых действий не избежать. "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся", - сказал Бородай.
Накануне Александр Бородай принимал участие в праздничных мероприятиях, организованных в честь Дня освобождения Донбасса. На Донетчину прибыла большая делегация из России, а также из Южной Осетии. Как рассказывал ранее Царьград, побывал в Донбассе и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. Участники события высадили на Саур-Могиле "Русский лес" в честь единения Донбасса и России, впереди большая программа.
Одной из точек визита стал аэропорт Донецка. Место знаковое для каждого, кто вынужден был оказаться так близко к войне, что не забудет её никогда. В беседе с нашими журналистами Александр Бородай признался:
Защитники Донбасса сегодня "танцуют от обороны", добавил Александр Бородай, поскольку взяли на себя все принятые в рамках Минских соглашений договорённости. Но противник эти договорённости нарушает и не прекращает огонь.
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