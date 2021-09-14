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Бородай: "Донбасс будет жить долго и счастливо в составе России"

14 сентября 2021, 20:05  •  190 • Политика
В Москве презентовали второй сборник рассказов "Донбасс живёт". "Символизирует то, что регион всё-таки ещё живёт. Слава Богу. И, я надеюсь, Донбасс будет жить долго и счастливо в составе России", - рассказал о книге глава Союза добровольцев Донбасса.
В Москве 14 сентября состоялась презентация сборника фантастических рассказов "Донбасс живёт". О том, что это за сборник, Царьграду рассказал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Мероприятие прошло в Шолоховском зале Союза писателей России по адресу: Комсомольский проспект, 13. Отмечается, что это уже второй сборник рассказов, посвящённых теме Донбасса.
Людям Донбасса может помочь любое соприкосновение с Россией и Русским миром. Вообще людям Донбасса, русским людям на Донбассе очень важно, что в России о них помнят или хотя бы о них фантазируют,
- объяснил идею сборника Александр Бородай в интервью Царьграду.
Он добавил, что второй сборник отличается от первого обновлённым составом авторов. Появились новые люди, которые пишут что-то о Донбассе. И Александр Бородай считает, что это очень хорошо.
Название сборника "Донбасс живёт" символизирует то, что регион всё-таки ещё живёт. Слава Богу. И, я надеюсь, Донбасс будет жить долго и счастливо в составе России,
- отметил Александр Бородай.
Глава Союза добровольцев Донбасса признался, что сам пока не готов взяться за написание художественной литературы, однако в будущем это может измениться.

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