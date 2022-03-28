Бородай привёз в Донбасс рации: "Братцы, всё что можем. Ещё привезём!"

В Донецкую народную республику прибыл депутат Государственной думы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он привёз бойцам народной милиции самое необходимое.

Александр Бородай приехал в Донецк уже ночью, по пути успел заехать в одно из подразделений народной милиции. И не один – с подарками. Вручил коробки с рациями и наборы продуктов.

"Братцы, всё что можем. Ещё привезём!", – отметил Бородай.

Обрадованные бойцы сделали ответный жест: подарили председателю Союза добровольцев трофейный боевой нож.