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Бородай привёз в Донбасс рации: "Братцы, всё что можем. Ещё привезём!"

28 марта 2022, 03:10  •  11 • Политика
В Донецкую народную республику прибыл депутат Государственной думы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он привёз бойцам народной милиции самое необходимое.
Александр Бородай приехал в Донецк уже ночью, по пути успел заехать в одно из подразделений народной милиции. И не один – с подарками. Вручил коробки с рациями и наборы продуктов.
"Братцы, всё что можем. Ещё привезём!", – отметил Бородай.
Обрадованные бойцы сделали ответный жест: подарили председателю Союза добровольцев трофейный боевой нож.

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