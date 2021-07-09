Бородай поставил точку в судьбе Донбасса: "Входит в орбиту внутриполитической жизни России"

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай уверен: проведение на Донбассе форума "Россия - Донбасс: единство приоритетов" - это явный признак того, что Донбасс окончательно входит в орбиту внутриполитической жизни России.

В Донецке состоится форум "Россия - Донбасс: единство приоритетов". Организаторами события выступили общественная организация "Русский центр" и партия "Единая Россия". В ходе форума, в том числе, будут говорить о достижениях современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях.

На форуме выступят главы Донецкой и Луганской народных республик. Среди участников - министры, депутаты Госдумы, ректоры вузов, преподаватели, учёные, студенты, лидеры общественности, деятели культуры, спортсмены, военнослужащие. На площадке форума будет работать интерактивная зона - онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале Государственных услуг.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай считает, что проведение такого форума - это ещё одно свидетельство того, что Донбасс окончательно входит в орбиту внутриполитической жизни Российской Федерации.

Мы видим, что с течением времени Донбасс всё прочнее возникает во внутриполитической жизни России. Проведение такого форума - это ещё одно свидетельство этому. Проведение форума с участием президентской партии "Единой России", с участием представителей этой силы, является наглядным свидетельством того, что Донбасс входит в орбиту внутриполитической жизни страны,

- отметил представитель ДНР в беседе с Царьградом.

Заметим, что событие такого масштаба стало возможным после подписания соглашения о взаимодействии "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса.