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Бородай поставил точку в судьбе Донбасса: "Входит в орбиту внутриполитической жизни России"

09 июля 2021, 11:45  •  172 • Политика
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай уверен: проведение на Донбассе форума "Россия - Донбасс: единство приоритетов" - это явный признак того, что Донбасс окончательно входит в орбиту внутриполитической жизни России.
В Донецке состоится форум "Россия - Донбасс: единство приоритетов". Организаторами события выступили общественная организация "Русский центр" и партия "Единая Россия". В ходе форума, в том числе, будут говорить о достижениях современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях.
На форуме выступят главы Донецкой и Луганской народных республик. Среди участников - министры, депутаты Госдумы, ректоры вузов, преподаватели, учёные, студенты, лидеры общественности, деятели культуры, спортсмены, военнослужащие. На площадке форума будет работать интерактивная зона - онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале Государственных услуг.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай считает, что проведение такого форума - это ещё одно свидетельство того, что Донбасс окончательно входит в орбиту внутриполитической жизни Российской Федерации.
Мы видим, что с течением времени Донбасс всё прочнее возникает во внутриполитической жизни России. Проведение такого форума - это ещё одно свидетельство этому. Проведение форума с участием президентской партии "Единой России", с участием представителей этой силы, является наглядным свидетельством того, что Донбасс входит в орбиту внутриполитической жизни страны,
- отметил представитель ДНР в беседе с Царьградом.
Заметим, что событие такого масштаба стало возможным после подписания соглашения о взаимодействии "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса.

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