Бородай ответил "диванным экспертам" об операции на Украине: "Наивное представление"

Александр Бородай ответил "диванным экспертам" об операции на Украине. Он объяснил, почему по-прежнему не утихают обстрелы ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе: "Наивное представление".

Член-корреспондент Академии военных наук России, ведущий эксперт МГИМО Владимир Козин в прямом эфире спецвыпуска телеканала Царьград, приуроченного к спецоперации на Украине, задал вопрос депутату Госдумы Александру Бородаю.

Военный эксперт обратил внимание, что многие так называемые "диванные эксперты" продолжают недоумевать, почему тяжёлая артиллерия ВСУ по-прежнему ведёт обстрелы прифронтовых районов ДНР и ЛНР и до сих пор не уничтожена.

По их представлениям, линия соприкосновения в Донбассе уже должна была серьёзно сместиться на север. Козин попросил разъяснить эту тему парламентария, чтобы ни у кого больше не возникало подобных вопросов.

Бородай обратил внимание, что данные части украинских войск находятся в глубоко эшелонированной обороне. Бойцы ВСУ окапывались на этих позициях на протяжении восьми лет конфликта.

Поэтому за один день ликвидировать всю эту боевую группировку противника невозможно, пояснил депутат.