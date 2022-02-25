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Бородай ответил "диванным экспертам" об операции на Украине: "Наивное представление"
25 февраля 2022, 12:00 • 429 • Политика
Александр Бородай ответил "диванным экспертам" об операции на Украине. Он объяснил, почему по-прежнему не утихают обстрелы ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе: "Наивное представление".
Член-корреспондент Академии военных наук России, ведущий эксперт МГИМО Владимир Козин в прямом эфире спецвыпуска телеканала Царьград, приуроченного к спецоперации на Украине, задал вопрос депутату Госдумы Александру Бородаю.
Военный эксперт обратил внимание, что многие так называемые "диванные эксперты" продолжают недоумевать, почему тяжёлая артиллерия ВСУ по-прежнему ведёт обстрелы прифронтовых районов ДНР и ЛНР и до сих пор не уничтожена.
По их представлениям, линия соприкосновения в Донбассе уже должна была серьёзно сместиться на север. Козин попросил разъяснить эту тему парламентария, чтобы ни у кого больше не возникало подобных вопросов.
Бородай обратил внимание, что данные части украинских войск находятся в глубоко эшелонированной обороне. Бойцы ВСУ окапывались на этих позициях на протяжении восьми лет конфликта.
Поэтому за один день ликвидировать всю эту боевую группировку противника невозможно, пояснил депутат.
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