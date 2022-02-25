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Бородай ответил "диванным экспертам" об операции на Украине: "Наивное представление"

25 февраля 2022, 12:00  •  429 • Политика
Александр Бородай ответил "диванным экспертам" об операции на Украине. Он объяснил, почему по-прежнему не утихают обстрелы ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе: "Наивное представление".
Член-корреспондент Академии военных наук России, ведущий эксперт МГИМО Владимир Козин в прямом эфире спецвыпуска телеканала Царьград, приуроченного к спецоперации на Украине, задал вопрос депутату Госдумы Александру Бородаю.
Военный эксперт обратил внимание, что многие так называемые "диванные эксперты" продолжают недоумевать, почему тяжёлая артиллерия ВСУ по-прежнему ведёт обстрелы прифронтовых районов ДНР и ЛНР и до сих пор не уничтожена.
По их представлениям, линия соприкосновения в Донбассе уже должна была серьёзно сместиться на север. Козин попросил разъяснить эту тему парламентария, чтобы ни у кого больше не возникало подобных вопросов.
Бородай обратил внимание, что данные части украинских войск находятся в глубоко эшелонированной обороне. Бойцы ВСУ окапывались на этих позициях на протяжении восьми лет конфликта.
Поэтому за один день ликвидировать всю эту боевую группировку противника невозможно, пояснил депутат.
Нельзя так сразу пойти и красиво уничтожить врага. Это такое немного наивное представление, действительно, - резюмировал собеседник "Первого русского".

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