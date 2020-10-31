Бородай ответил на провокации вокруг партии "Родина" и Союза добровольцев Донбасса

Александр Бородай напомнил о том, что в последнее время источники распространяли сообщения о якобы поглощении СДД партией Алексея Журавлёва или, напротив, уничтожении союза и вхождении его именно в политическое русло. Действительно, СДД планирует сотрудничество с политическими силами, и в том числе переговоры велись с "Родиной". Также предполагалось, что Алексей Журавлёв примет участие в съезде СДД, однако на фоне хайпа от такого визита решено было отказаться.

"Почему именно "Родина"? Во-первых, близость идеологических позиций. Во-вторых, личность самого Алексея Журавлёва, нашего товарища. Это первый и единственный политик, который побывал в Донбассе в мае 2014 года. Многие приезжали в другое время, но Алексей Журавлёв был единственным депутатом российского парламента, который посетил Донбасс именно тогда. Тогда это было опасно не только физически, но и политически. В том числе была неясна позиция российских властей и пребывание политика могло бы повлиять на карьеру. Алексей Журавлёв рискнул, был с нами, и мы считаем его своим товарищем".

Выбор партии "Родина" был понятен и предрешён, подчеркнул Бородай.

"Действительно, у нас подготовлен документ о стратегическом сотрудничестве с партией. Региональными руководителями партии "Родина" станут представители Союза добровольцев Донбасса. Далее этот процесс может разрастаться, - пояснил Бородай. - При этом я хочу сказать, мы поняли, что позиция "Родины" и СДД может и должна быть неэксклюзивной. Были разговоры о поглощении друг друга, но это неверный подход. СДД остаётся общественной организацией как гуманитарного, так и мобилизационного характера. А партия "Родина" остаётся отдельной партией. Никакого взаимного поглощения не будет. СДД ведёт переговоры и с другими партиями России о дружбе и партнёрстве. Мы готовы с ними сотрудничать и, вероятно, в ближайшее время будем подписывать новые документы".