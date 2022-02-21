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Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами

21 февраля 2022, 01:15  •  248 • Политика
Украина уже который день изматывает Донбасс обстрелами, но на наступление не решается. Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай объяснил, почему так происходит.
Если Киев решится на откровенную провокацию на территории Донбасса, если начнёт полноценное наступление, тогда Россия вмешается, считает Александр Бородай. Москва отправит в Донецкую и Луганскую народные республики и технику, и вооружение, окажет поддержку на суше и в воздухе.
"На это рассчитывают и военнослужащие народных республик, и местные жители", - произнёс глава организации.
В Донбассе верят словам Владимира Путина, который заявил, что Россия не бросит Донбасс в беде, добавил он.
Именно поэтому Украина и не наступает. Её сдерживает сама возможность подкрепления для обороны Донбасса со стороны России. ДНР и ЛНР изматывают обстрелами, их число с каждым днём возрастает. Ситуация всё больше и больше нагнетается.
"Если бы Украина была уверена в то, что стоящая за спиной Донбасса армия России останется безучастной, то уже давно пошла в наступлении", - цитирует Александра Бородая "Газета.ru".

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