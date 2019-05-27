Бородай об отставке Суркова: Тиражировать один и тот же слух - это просто "сезонное обострение"

Глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в беседе с Царьградом опроверг информацию об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента России. Подобные слухи появлялись в мае прошлого года, звучат они и теперь, спустя год. Складывается впечатление, что все мы имеем дело с неким сезонным обострением, заявил Бородай.

"Я хочу сказать, что эти слухи действительно преследуют Суркова постоянно. Находятся какие-то мощные политические "авгуры", которые, гадая на бараньих кишках, постоянно предрекают Суркову уход. Слух о замене Суркова на Бабича действительно возникал и в прошлом мае. Это, видимо, какое-то сезонное обострение у политических "авгуров". Я не знаю, с чем это связано, может, сирень цветет или черемуха. Какие-то природные явления имеют силы, явно совершенно. Что касается правдивости этих слухов, то могу сказать лично про себя. Я с Сурковым встречался ближе к концу прошлой недели. Он был на рабочем месте - бодр, весел и полон планов. Никакой отставки не предусматривается", - подчеркнул Бородай.

Есть ли какая-то целенаправленная работа по формированию подобных слухов? Возможно, это недалеко от правды, однако Бородай больше склоняется к версии, что вбросы об отставке - это отголоски прошлогодней агонии с обсуждением яркой темы в надежде снова набрать баллы на якобы имевшей место сенсации. Впрочем, есть и конспирологические версии, о которых также говорит наш собеседник.

"Если бы я был таким профессиональным конспирологом, я бы, наверное, мог увидеть за этим игру украинских спецслужб или что-то подобное. Понятно, у Суркова, как у всякого выдающегося политического деятеля и вообще яркого человека, много друзей и, естественно, много врагов. Возможно, их игры можно было бы увидеть за этим. Но, честно говоря, я вижу просто бестолковость людей, которые пытаются высосать сенсацию из пальца. Может быть, даже случайно какой-то журналист что-то увидел и воспринял прошлогоднюю новость майскую как актуальную, а дальше всё это пошло как снежный ком".

Кстати, вчера о дезинформации и конспирологических версиях говорили и в ЛНР. Так, экс-председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин подчеркнул, что "распространяемые спецслужбами Украины сообщения о кадровых перестановках в Москве являются грубой дезинформацией". Бородай же, продолжая беседу с нами, добавил, что репутационные риски в свете подобных слухов несет не Сурков, а скорее Бабич.

"Если кому-то репутационный ущерб и наносят, то только Михаилу Бабичу, но и здесь он косвенный. Я про него, честно говоря, совсем ничего плохого сказать не могу. Я его не знаю. Может быть, он вообще прекрасный человек, замечательный управленец. Просто слухи о постоянном его назначении вряд ли идут политику на пользу. А для Суркова это уже привычная история, так как его все время отправляют в отставку, хотя слухи не имеют под собой никаких оснований", - резюмировал наш собеседник.