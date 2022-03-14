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Бородай о главной проблеме зачистки Волновахи: "Могут пальнуть в спину"
14 марта 2022, 06:20 • 399 • Политика
Александр Бородай рассказал о зачистке Волновахи от оставшихся неонацистов. Депутат Госдумы указал на главную проблему: "Могут пальнуть в спину".
Депутат Госдумы Александр Бородай находится в Волновахе и рассказывает, как после освобождения населённого пункта от неонацистов проходит окончательная зачистка территории. Дело в том, что некоторые из громивших Волноваху переоделись в гражданское и таким образом спаслись от возмездия. Однако вряд ли это люди, которые действительно будут жить мирно:
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