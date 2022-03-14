Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "...
Тоталитарный газ вылечил Европу от либерализма. Рыночек больше ничего не решает....
Главная / Политика

Бородай о главной проблеме зачистки Волновахи: "Могут пальнуть в спину"

14 марта 2022, 06:20  •  399 • Политика
Александр Бородай рассказал о зачистке Волновахи от оставшихся неонацистов. Депутат Госдумы указал на главную проблему: "Могут пальнуть в спину".
Депутат Госдумы Александр Бородай находится в Волновахе и рассказывает, как после освобождения населённого пункта от неонацистов проходит окончательная зачистка территории. Дело в том, что некоторые из громивших Волноваху переоделись в гражданское и таким образом спаслись от возмездия. Однако вряд ли это люди, которые действительно будут жить мирно:
Войска в Волноваху прошли. Осталась зачистка. Незачищенных групп противника пока довольно много. Многие переоделись в "гражданку" и бродят по Волновахе, изображая мирных жителей. Но это "мирные жители", которые в любой момент могут пальнуть в спину. К сожалению, такова реальность сегодняшняя. Нам придётся территорию Украины чистить ещё долго-долго от предателей, которые сдали общее наше дело - Русский мир, великий русский народ с обеими его ветвями, общее славянское дело. Они предатели, и они чувствуют это. Поэтому и ненавидят нас лютой и животной ненавистью. Но ничего. Мы справимся!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


399
Источник
Похожие новости
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
14 марта 2022, 02:15
Зеленский всё-таки сбежал: очередной фейк офиса разоблачён
14 марта 2022, 00:30
Россия и Украина изменили формат переговоров: В Кремле дали пояснение
14 марта 2022, 00:30
Иран сказал своё слово, эксперт расставил акценты: "Мы можем дать пощёчину американцам"
14 марта 2022, 04:00
Пентагон не скрывает паники из-за биолабораторий на Украине, и понятно почему
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 марта 2022, 02:50
Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
14 марта 2022, 02:15
Зеленский всё-таки сбежал: очередной фейк офиса разоблачён
14 марта 2022, 00:30
"Почему Зеленский – зло": Что на самом деле пишут американские СМИ об Украи...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
11 марта 2022, 18:45
Тоталитарный газ вылечил Европу от либерализма. Рыночек больше ничего не решает. Борис Марцинкевич
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.