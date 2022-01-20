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Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
20 января 2022, 01:35 • 138 • Политика
Группа депутатов заявила, что Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики. Руководитель Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай назвал цену, которую за это придётся заплатить. "Война!" - констатировал он.
Депутаты от фракции КПРФ подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики Донбасса. По их мнению, это будет обоснованным и морально оправданным и позволит защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских силовиков.
Первый вопрос, который сразу встаёт, - в каких границах признавать республики Донбасса. Они были провозглашены в границах областей: Донецкая Народная Республика - в границах бывшей Донецкой области Украины, Луганская - в границах бывшей Луганской области Украины.
В ДНР и ЛНР продолжается паспортизация. Скоро практически всё население республик будет состоять из граждан России.
"Зачем мы республики признаём? Чтобы гарантировать их обороноспособность, целостность, неприкосновенность и так далее. Если республики признаются за этим и в тех границах, в которых они провозглашены, то это означает полный конец любым иллюзиям относительно фактически несуществующих Минских соглашений", - объяснил депутат Госдумы.
Он добавил, что следующий вопрос - необходимость деоккупации территорий. Сейчас 2/3 ДНР и 3/4 ЛНР оккупированы противником.
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